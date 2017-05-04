Dudak dolgusu kime yaptırılmalı?

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eksal Kargı, "estetik mağduru" hemşire Merve Keleş'in dudağını kaybetme riskiyle karşı karşıyı kalmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Dolgu yaptırmak isteyen vatandaşlar, bu konuda mutlaka plastik cerrahlara ve deneyimli tıp doktorlarına başvurmalı. Estetisyenlere bunu yaptırmaması lazım. Sadece bu değil, botoks, prp mezoterapi ve dolgu gibi uygulamaları tıp doktorları yapmalı."

BU İŞLEMLERİ HEMŞİRELER VE DİĞER SAĞLIK PERSONELLERİ DE YAPMAMALI

Prof. Dr. Kargı, artık dünyada estetik işlemlerin plastik cerrahlar ve dermatologlar tarafından yapıldığını, deneyimli hekimlerin gerçekleştirmediği işlemlerin çeşitli tehlikelere neden olabileceğini söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti: "Bu tip uygulamaların hemşireler veya diğer sağlık personeli tarafından da yapılmaması gerekiyor. İnsan vücuduna yabancı bir madde veriyorsunuz ve bu madde vücutta bir süre sonra reaksiyon gösterebilir. Dolayısıyla bu maddeler reaksiyon gösterebileceği için komplikasyon riski taşırlar."

Kargı, insan vücudunda kullanılacak dolguların kısa ömürlü olması gerektiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bunun dışında kalıcı dolguları biz tıp doktorları olarak uygulamıyoruz. Bunun komplikasyonları var, kanser riski var. Hatta dokulara girdiği için de dokularda doğallığı bozuyor, yapaylık meydana getiriyor. Dolayısıyla biz bunları zaten kullanmıyoruz. Dolgu yaptırmak isteyen vatandaşlar, bu konuda mutlaka plastik cerrahlara ve deneyimli tıp doktorlarına başvurmalı. Estetisyenlere bunu yaptırmaması lazım. Sadece bu değil, botoks, prp mezoterapi ve dolgu gibi uygulamaları tıp doktorları yapmalı."

"AIDS VE HEPATİT RİSKİ"

Prof. Dr. Kargı, konunun uzmanlarının, hastada problem yaşandığında onu çözebilecek bilgiye de sahip olduğunu ifade ederek, "Günde durmuş saat bile iki kez doğruyu gösterir. Bu konudaki her uygulamada bir risk vardır" ifadesini kullandı.

Dolgu materyallerinin de içeriğinin bilinmesi gerektiğine değinen Kargı, şunları kaydetti: "Ben yağ dolgusu kullanırım. Bu, hem güvenilir hem de sağlıklıdır. Bunun dışında, piyasada satılan dolgular da en az reaksiyon yaratanlardır. Bunların hepsi, 1-3 yıllık sürede erir. Vücut bunları eritir ve yok eder. Vatandaşlarımız, plastik cerrahlara veya dermatologlara veya bu konudaki deneyimli tıp doktorlarına başvurduğu zaman herhangi bir riskle karşılaşmaz. Eğer vücutlarında beklenmeyen bir tepki oluşursa da buna müdahale ederler. Diplomasız, uzman olmayan kişilere bu işlemleri yaptırdıkları zaman risk vardır. Burada kullanıldığını tahmin ettiğimiz dolgu veya benzeri yabancı maddeler (kalıcı dolgu materyalleri), insan vücuduna verildiğinde çoğunlukla erimezler. Eriyebildiklerinde ise karaciğer veya böbreklere zarar verebilir, böbrek yetmezliği veya siroz gibi hastalıklara neden olabilir, hatta hastalar dudaklarını bile kaybedebilirler. Ayrıca, enfeksiyon kapma riskinden dolayı da hepatit ve AIDS gibi hastalıklar da bulaşabilir."