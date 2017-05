Vejetaryen beslenme kanser ve kalp hastalıklarından koruyor!

Çeşitli nedenlerle et, balık, kümes hayvanları tüketilmemesi vejetaryenlik olarak tanımlanıyor. Et tüketmemenin yanında ayrıca hayvanların ürettiği yumurta, süt, bal gibi ürünleri de yemeyenlere ise vegan dendiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek “Yapılan araştırmalara göre vejetaryenler, fazla et yiyenlere göre kalp hastalığına yüzde 30, kansere yüzde 40 daha az yakalanıyor” açıklamasında bulundu.

Dünyada toplam vejetaryen sayısı 375 milyon. Araştırmalara göre ABD'de erkeklerin yüzde 4’ü ve kadınların yüzde 7’si vejetaryenken, Hindistan'da, nüfusun yüzde 31'i vejetaryen. Avrupa'da ise vejetaryenler nüfusun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor. Türkiye’de vejetaryen sayısı ile ilgili net bir rakam henüz söylenememekle birlikte bu konuda araştırmalar devam ediyor.

VEJETARYENLİK SON 5 YILDA YÜKSELDİ

Vejetaryen ve vegan sayısının son beş yılda yükseldiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek “Sayısı giderek artan vegan marketleri ve restoranları bu yaşam tarzını benimsemeyi giderek kolaylaştırıyor. Bazı insanlar dinsel, ahlaki nedenlerden dolayı hayvanları yemek için öldürmenin yanlış olduğunu ya da bunun ekolojik sistemi olumsuz etkilediğini düşünerek bundan dolayı et yemiyor. Diğer yandan, etsiz beslenmenin daha sağlıklı olduğu gerekçesiyle et yemeyen kişiler de var. Son yıllarda özellikle gelişmiş batı toplumlarında vejetaryenliğin yayılmasının en önemli nedeni sağlık gerekçeleri. Genellikle kalp damar rahatsızlıkları, yüksek kan basıncı, diyabet, şişmanlık ve bazı kanser türleri vejetaryenlerde daha az görülüyor. Yapılan araştırmalara göre vejetaryenler, fazla et yiyenlere göre kalp hastalığına yüzde 30, kansere yüzde 40 daha az yakalanıyor” dedi.

VEJETARYENLİK İYİ UYGULANMAZSA PROTEİN, D VİTAMİNİ VE B12 EKSİKLİĞİ GÖRÜLEBİLİR

Vejetaryen diyetini uygulayan kişilerin sebze, meyve, baklagilleri fazla tükettiklerinden dolayı otomatikman bol lifli ve az yağlı beslenmiş oldukları için bazı hastalıklara karşı risklerinin düşük olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Tabii diyetlerini iyi yönetebildikleri sürece bu durum geçerli. Aksi takdirde bu kişilerde protein, D vitamini, B12 ve Demir eksikliği görülebilir. Veganlarda ek olarak kalsiyum ve çinko takip edilmeli, belli aralıklarla kanda bu değerlere bakılarak takviye edilmesi gerekenler doktor ve diyetisyen tarafından planlanmalı. Özellikle proteini karşılamak için de kuru baklagiller, soya ve tahıl ürünlerini tüketmek gerekir” açıklamasında bulundu.

VEJETARYENLİK BİR TERCİH

Bazı çalışmalara göre et tüketiminin; iklimin, doğal yapının, türlerin ve neticesinde gezegenin sonunu hazırlayan küresel ısınmanın en büyük sebebi olduğu, hayvan çiftliklerinden atmosfere karışan CO2 gazının büyük boyutlarda olduğu, yaratılmaya çalışılan tarım alanlarının sürekli büyüyen et ihtiyacını karşılayamadığı için ormanların ve temiz su kaynaklarının aynı hızla yok edildiğinin görüldüğünü ve bu bilgiye sahip ve duyarlı kişiler için vejetaryenlik veya veganlığın bir zorunluluk olarak görüldüğünü anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek “Diğer taraftan günlük hayatımızda birçoğumuz sağlık açısından veya damak tadı farklılıklarından dolayı bunun bir tercih olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.