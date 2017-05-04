Büyük göğüslü olmanın dezavantajları...

Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Defne Erkara, göğüs küçültme ameliyatının sadece estetik amaçlı değil çoğu kez zorunluluk haline geldiğini belirterek büyük göğüslerin kas-iskelet sisteminin dengesini bozarak boyun ve sırt ağrısına sebep olduğunu söyledi.

BÜYÜK GÖĞÜS KAS-İSKELET SİSTEMİNİ BOZUYOR

Op. Dr. Defne Erkara göğüs küçültme ameliyatı hakkında bilgi verdi. Göğüs küçültme ameliyatının sadece estetik amaçlı değil çoğu kez zorunluluk haline geldiğini aktaran Erkara, "Vücudumuz gerek anatomik gerekse fizyolojik yönden mükemmel tasarlanmıştır. İç organlarımızın çalışması müthiş bir denge içindeyken, kas ve iskelet sistemimizin dengesinden söz etmemek olmaz. Omurganın önderliğinde, kasların ve diğer dokuların desteğiyle, ayakta dururken, otururken, yatarken, bir iş yaparken vücudumuz inanılmaz bir denge halindedir. İşte iç organlarda ve kas-iskelet sisteminde bu dengeyi bozan her türlü durum hastalıklara sebep olur. Göğüs büyüklüğü de kas-iskelet sisteminin dengesini bozarak boyun ve sırt ağrısına sebep olan rahatsızlıklardan biridir" dedi.

Büyük göğüslerin vücut dengesini bozmasının iki önemli sebebi olduğunu ifade eden Erkara, "Birincisi ergenlik çağında hızlı ve normalden fazla büyüyen göğüsler ergenlerde utangaçlığa yol açar. Boyunlarını öne eğerek ve omuzlarını öne doğru iterek bunu saklamaya çalışırlar. Ergonomiye uygun olmayan bu davranış gelişme çağındaki kızların omurgalarında eğilmelere sebep olabilir. İkincisi normalden fazla ağırlığa sahip olan büyük göğüsler sürekli olarak boyun kas ve omurlarına baskı yaparak önceleri gerilme tarzında, devamında kronikleşen bir ağrıya sebep olabilirler. Çare göğüs küçültme ameliyatı" diye konuştu.

"AMELİYAT 18 YAŞINDAN BÜYÜK KRONİK HASTALIĞI OLMAYAN HERKESE YAPILABİLİR"

Büyük göğüslerin sadece boyun ağrısına sebep olmadığını dile getiren Erkara, omuzda sütyen izi, mayo ve kıyafet bulma zorluğu, spor yapmaya engel olma, kilolu görünme, fazla dikkat çekme sonucu toplumdan uzak durma gibi bir çok rahatsızlığa sebep olduğunu söyledi. Yaklaşık 2 saat kadar süren göğüs küçültme ameliyatı ile sorunlardan tamamen kurtulmanın mümkün olduğunun altını çizen Dr. Erkara, "18 yaşından itibaren, kronik bir hastalığı bulunmayan herkese uygulanabilir. 1 gece hastanede yatmak gerekir. 1 hafta sonra işine geri dönebilir. 1 ay kadar ağır iş ve yürüyüş harici spor önerilmez" ifadelerini kullandı.

Göğüs küçültmeye özgü tek yan etkinin emzirme sıkıntısı olabileceğini aktaran Dr. Erkara şunları söyledi:

"Kesinlikle süt veremez ya da verebilir diye bir şey yok ama sonuçta bir risk. O yüzden aşırı bir sıkıntısı yoksa bu ameliyatı doğumlar sonrasına bırakmakta yarar var. Ama bazen o kadar büyük göğüsler söz konusu oluyor ki ağrılarından ve görünümünden dolayı kadının hayatı çok olumsuz etkilenebiliyor. O zaman doğumları beklemeye gerek yok. Buna hastanın durumuna ve tercihine göre karar vermek lazım".