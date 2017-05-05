Süper insan hayal değil

ABD’li bilim insanlarının geliştirdiği bir doğal kimyasalla gelecekte insanlar Usain Bolt gibi hızlı olacak hatta yorulmadan kilometrelerce koşabilecek.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; insan vucudunda “doğal doping” olarak bilinen ve “GW1516” olarak kodlanan bu kimyasal bileşik, bedendeki PPArD proteini harekete geçiriyor. Laboratuvar ortamında geliştirilen bu protein ağır bedensel hareketlerde kişiye güç veriyor. Bilim insanlarının bildirdiğine göre üretilen GW1516 enjekte edilen fareler, 270 dakika boyunca egzersiz tekerleği üzerinde vakit geçirebiliyor.