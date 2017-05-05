Gören biyonik el

İngiltere New Castle Üniversitesi tarafından geliştirien biyonik el, nesnelerin bilgisayar kamerası tarafından tanınarak milisaniye içerisinde kavranıp ne yapılması gerektiği yönünde karar veriyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Biyomedikal Mühendisi Doktor Kianoush Nazarpour’un BBC televizyonu’na verdiği demeçte, protez uzuvlara yeni nesil bir çözüm ürettiklerinin müjdesini “Bu, beynin komutlarına ihtiyaç duymayan bir tür giyilebilir teknoloji” diye veriyor.

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