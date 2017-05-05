Gören biyonik el
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Gören biyonik el

Biyonik el, nesnelerin bilgisayar kamerası tarafından tanınarak milisaniye içerisinde kavranıp ne yapılması gerektiği yönünde karar veriyor

05 Mayıs 2017 Cuma, 10:05:42 Güncelleme: 10:10:51

İngiltere New Castle Üniversitesi tarafından geliştirien biyonik el, nesnelerin bilgisayar kamerası tarafından tanınarak milisaniye içerisinde kavranıp ne yapılması gerektiği yönünde karar veriyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Biyomedikal Mühendisi Doktor Kianoush Nazarpour’un BBC televizyonu’na verdiği demeçte, protez uzuvlara yeni nesil bir çözüm ürettiklerinin müjdesini “Bu, beynin komutlarına ihtiyaç duymayan bir tür giyilebilir teknoloji” diye veriyor.

 
 

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