Yama testi
SAĞLIK

Mağdur olmamak için yama testi yaptırın!

Uzmanlar, alerjik reaksiyona neden olan kimyasal maddelere karşı alerjik hastaların, uygulama öncesi mutlaka yama testi yaptırmalarını tavsiye ediyor

05 Mayıs 2017 Cuma, 11:33:51 Güncelleme: 11:41:36

Silikon ve dolgu gibi malzemelerden kaynaklanan alerjik reaksiyonlar; geçmeyen yaralar, şişlik ve ödem şeklinde kendini gösteriyor. Alerjik reaksiyona neden olan kimyasal maddelere karşı alerjik hastaların, uygulama öncesi mutlaka “Yama Testi” yaptırmaları tavsiye ediliyor.

MERDİVEN ALTI UYGULAMALARDAN UZAK DURUN

Bir sağlık çalışanı olan hemşirenin dudak dolgusu sonrası yaşadığı alerjik reaksiyon sonucu alerji testinin önemine dikkat çeken Yetişkin Alerji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ramazan Ersoy şöyle konuştu: “Güzelleşmek uğruna merdiven altı uygulamalardan uzak durmak gerekir, bu uygulamaları plastik cerrahların yapması sağlığınız açısından önemlidir. Silikon, dolgu gibi genellikle güzelleşmek için kullanılan malzemelerin yanı sıra stent, protez gibi tüm kimyasal maddeler vücutta geç tip reaksiyon dediğimiz temas alerjisine neden olabilir. Çünkü, Alerjide iki tip reaksiyon vardır biri; erken tip, diğeri ise geç tip reaksiyondur. Anında alerjik tepki verirse bu erken tip reaksiyondur. Geç tip alerjik reaksiyonlar ise kaşıntı, kızarıklık ve yaralar şeklinde gelişir. Bazen diş protezlerinde, silikonlarda geç tip reaksiyonlara denk geliyoruz ve bu alerjik tepkiler kapanmayan yaralar, uzun süre devam eden iltihaplı lezyonlar olarak karşımıza çıkıyor. Genellikle küpelerden, kolyelerden kaynaklanan nikel alerjisine bağlı kontakt dermatit sıklıkla rastlıyoruz. Özellikle alerjik hastalıkları bulanan hastalarda bu tür kimyasal maddelere bağlı geç tip alerjik reaksiyonların görülme ihtimali daha fazladır.”

“ALERJİK REAKSİYONLAR GEÇMEYEN YARALAR OLARAK KENDİNİ GÖSTERİYOR”

Anında tepki vermeyen geç tip reaksiyon denilen alerjilerin, geçmeyen yaralar olarak kendini gösterdiğini söyleyen Yetişkin Alerji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ramazan Ersoy; özellikle bir operasyon sonrası geçmeyen yara ile karşılaşılırsa alerjik nedeninin araştırılmasını tavsiye etti.

Silikon gibi uygulamalar sonrası bazı vakalarda geçmeyen yara ile karşılaştıklarını, uygulanan o silikonun çıkarılması gerektiği durumlar oluştuğunu söyledi. Bu gibi sonuçlarla karşılaşmamak için mutlaka uygulama öncesi, kimyasal maddelere karşı gelişen alerjiyi gösteren “yama testi” yapılması gerektiğini vurguladı. Bu testi, vücudun sırt bölgesine uyguladıklarını ve 48 saat ile 72 saat arasında sonuçlarının verildiğini sözlerine ekledi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Doğumda sargı bezi unutan hastane, ölen anneyi suçladı!
SAĞLIK

Rahminde sargı bezi unutmuşlardı! Ölen anneyi suçladılar. ...
10 adımda zayıfla
SAĞLIK

Zayıflamanın 10 püf noktası...
Gören biyonik el
SAĞLIK

Gören biyonik el yaptılar!
Süper insan hayal değil
SAĞLIK

Süper insan hayal değil
‘Glutensiz diyete’ uyarı
SAĞLIK

Ünlülerin o diyeti için mecliste komisyon kurulacak!

Türkiye Özge için seferber oldu
SAĞLIK

Türkiye Özge için seferber oldu!
Doğumda sargı bezi unutan hastane, ölen anneyi suçladı!
SAĞLIK

RAHMİNDE SARGI BEZİ UNUTMUŞLARDI! ÖLEN ANNEYİ SUÇLADILAR...
Gören biyonik el
SAĞLIK

GÖREN BİYONİK EL YAPTILAR!
Süper insan hayal değil
SAĞLIK

SÜPER İNSAN HAYAL DEĞİL
Mağdur olmamak için yama testi yaptırın!
SAĞLIK

MAĞDUR OLMAMAK İÇİN YAMA TESTİ YAPTIRIN!
10 adımda zayıfla
SAĞLIK

ZAYIFLAMANIN 10 PÜF NOKTASI...
Doğumda kalın bağırsağı yırtılan kadın yıllar sonra sağlığına kavuştu
SAĞLIK

DOĞUM SIRASINDA KALIN BAĞIRSAĞI YIRTILDI! SAĞLIĞINA YILLAR SONRA KAVUŞTU...