Doğum sırasında kalın bağırsağı yırtılan ve tuvalet ihtiyaçlarını rahminden karşılamak zorunda kalan Suriyeli 6 çocuk annesi genç kadın, iki yıldır yaşadığı Konya'da gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

6 çocuğunu da Suriye'de evde doğum yaparak dünyaya getiren F.M. (36) dördüncü çocuğunu da dünyaya getirdiği esnada kalın bağırsağı yırtıldı. Doğumlardan sonra idrarını tutamayan F.M. daha sonra diğer tuvalet ihtiyacını da rahminden karşılamaya başladı. Genç kadın zamanla etrafa kötü koku yayılmaya başlaması nedeniyle sıkıntılar yaşamaya başladı. İki yıl önce ailesiyle birlikte Suriye'den Konya'ya gelen F.M. burada doktora giderek tedavi olmak istedi. Bir kaç doktor gezdikten sonra Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Naim Ünsal'a başvuran genç kadın gerekli tedavilerinin ardından operasyona alındı.

TUVALETİNİ RAHMİNDEN YAPIYOR

Operasyon hakkında bilgi veren Op. Dr. Naim Ünsal, kendilerine geldiğinde hastanın birkaç hastane dolaştığını söyledi. Hastanın tavsiye üzerine kendilerine geldiğini belirten Op. Dr. Ünsal, "Hasta Suriye'de evinde orada sağlık hizmetleri çok yeterli olmadığı için ev ortamında 6 tane doğum yapmış. Doğumlar sonucunda bağırsağın son kısmı, tuvalet yapmaya yarayan kısmı yırtılmış. İdrar torbasının bazı kısımları yırtılmış ve hasta büyük tuvaletini hiç tutamama ve rahimden yapma şikayetiyle geldi. Bazı sağlık kurumlarına başvurmuş sıkıntısı çözülmemiş. Hastanın sosyal sıkıntıları da vardı; tuvaletini tutamaması, kötü koku, eşiyle ilgili bazı sıkıntılar, namaz kılamaması gibi. Genç hasta yaşı daha 35 uzun bir süreç var önünde. Tabi biz de operasyon kararı aldık hastayı değerlendirdikten sonra. Hastanın yaşının genç olması itibariyle teknik olarak çok zor olan belki Türkiye'de çok uzun süre yapılmayan bir ameliyat şekli yapma kararı aldık. Çünkü hastanın bağırsağının son kısmı yırtık olduğu için bağırsağını karnından dışarıya verip kolostomi denilen aletle tuvaletini oraya yapma şeklinde yapılabilirdi. Başka merkezlerde bu da teklif edilmiş. Hasta genç olduğu için hem travmatik hem de sosyal yönleri sıkıntılı. Biz hastayı anestezi doktor arkadaşlarımızla birlikte spinal bölgesi anestezi uygulayarak normal anatomik eski halini sağladık. Hasta şuan da gayet sağlıklı büyük ve küçük tuvaletini çok rahatlıkla tutuyor. Eski o sosyal sıkıntıları hiç kalmadı" dedi.

"BELKİ TÜRKİYE'DE 10-15 YILDIR BÖYLE BİR OPERAYSON YAPILMAMIŞTIR"

Op. Dr. Ünsal, Türkiye'deki doğum şartlarının iyi olduğunu ve bu tarz durumlarla uzun süredir karşılaşılmadığını belirterek, "Doğuma bağlı bağırsak yırtıkları, bağırsakta delikler, idrar torbası yırtıklarına rastlanmıyor. Bunlar biraz bölgesel endemik şeyler oldu. Dünyanın bazı yerlerinde ve Afrika gibi yerlerde rastlanıyor. Teknik olarak da orada sağlık kuruluşlarına da çok rastlanmadığı için tabi ki bir kafa karışıklığı olabiliyor. Biz yaptığımız teknikle hastanın sıkıntısını çözdük. Belki Türkiye de 10-15 yıldır böyle bir operasyon yapılmamıştır. Hastamızda gayet iyi sağlıklı bize dua ediyor" ifadelerini kullandı.