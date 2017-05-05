Meme kanserini teşhis eden sütyen geliştirildi!

Meksika'da yaşayan 18 yaşındaki bir öğrenci, meme kanserinin erken teşhisine yardımcı olabilecek bir akıllı sütyen geliştirerek, Küresel Öğrenci Girişimci Ödülleri (GSEA)'nde büyük ödülün sahibi oldu.

New York Post'ta yer alan habere göre; Julian Rios Cantu isimli genç, meme kanseriyle mücadele eden ve iki göğsünü de kaybeden annesinden esinlendiğini söyledi.

Cantu'nun üç arkadaşıyla beraber kurduğu şirket Higia Teknoloji, yaklaşık 200 biyosensörle donatılmış olan EVA isimli sütyen ile 20 bin doların sahibi oldu.

Julian Rios Cantu, cihazın öncelikle meme kanseri açısından genetik yatkınlık taşıyan kadınlar için tasarlandığını söyledi.

Kanseri teşhis edecek sütyen, biyosensörler aracılığıyla göğüsteki sıcaklığı ölçüp, herhangi bir ısı değişimi olduğunda kullanıcıyı uyaracak. Ancak ölçümlerin tutarlı olabilmesi için sütyenin haftada 60 ila 90 saat arasında kullanılması gerekecek.

Sütyen henüz prototip aşamasında, tamamen test edilmediği ve kullanıma geçilebilmesi için tıbbi denemelerin yapılması gerekiyor.



Julian Rios Cantu, meme kanserini teşhis edecek sütyenin önümüzdeki yıl satışa sunulmasını umuyor.