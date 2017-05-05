Özge Yıldırım'a bacak nakli umudu doğdu!

Antalya'da babasının alüminyumdan yaptığı 150 TL'lik düzenekle yürümeye başlayan 3 yaşındaki Özge'ye yeni bir umut doğdu. Akdeniz Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan pazartesi günü Küçük Özge ile görüşecek.

Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde alüminyum doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım, 6,5 aylık prematüre doğduktan sonra bacağı kesilen 3 yaşındaki kızı Özge'ye yürümeyi 150 liraya kendi elleriyle yaptığı düzenekle öğretti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle tüm Antalya, Özge'nin sağlığı için seferber oldu. Önce fizik tedaviye başlayan küçük Özge'ye şimdi de başka bir umut doğdu. Özge ve ailesi, adını tüm dünyaya yaptığı yüz ve çift kol nakilleriyle duyuran Akdeniz Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşmek için gün sayıyor.

"BACAK NAKLİ OLURSA MUHTEŞEM OLUR"

Alüminyum doğrama ustası 39 yaşındaki Ali İhsan Yıldırım, daha önce aynı hastanede çift kol nakillerinin yapıldığını belirterek, Akdeniz Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın daha büyük başarıya imza atabileceğini söyledi. Özge'ye de nakil yapılmasının kendilerini çok mutlu edeceğini dile getiren Yıldırım, "Ömer Özkan, dünyaca ün yapmış bir doktorumuz. Çok büyük nakiller gerçekleştirdi. Başarıları bizi gururlandırdı. Bize de bir umut olursa ne mutlu bize" diye konuştu.

Özge'nin herhangi bir sağlık sorunu olmadığını aktaran baba Yıldırım "Sadece protezle yürüme eğitimi alıyor. Fizik tedavi alıyoruz. Evdeki düzeneği de kullanıyoruz, hem oynuyor hem yürümeyi öğreniyor. Bir de bacak nakli olursa muhteşem olur" dedi.

Yıldırım, kızının ayağına kaybetmesine neden olan hastaneyle ilgili yargı sürecini yeniden başlattığını dile getirerek, "Özge, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde dünyaya geldi. Burada küvez olmadığı için özel bir hastaneye sevk edildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin bir hatası yok. Hata özel hastanede. Özge'nin bacağı burada kesilmek zorunda kaldı. Özge bu hastanede doğdu, inşallah çaresi de burada olur. Umutla bekliyoruz. Nakil olursa çok seviniriz. Çocuğum da normal insanlar gibi hayatına devam edebilir" ifadelerine yer verdi. Küçük Özge, pazartesi günü Prof. Dr. Ömer Özkan ile buluşacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BABASINI ARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir bacağı protez olan 3 yaşındaki Özge'nin babası Ali İhsan Yıldırım'ı telefonla arayarak, her türlü desteği vereceklerini söylemişti.

KIZINI 150 TL İLE HAYATA BAĞLADI

Ali İhsan Yıldırım adlı babayı tüm Türkiye kızı için 150 TL'ye mal ederek kurduğu yürüme düzeneğiyle tanıdı. 3 yaşındaki Özge, bir bacağı protez ve yürüyemiyordu. Babası da kızını hayata bağlayabilmek için tavandan geçirdiği demir düzeneği kurmuştu. Baba Ali İhsan Yıldırım durumla ilgili olarak, “Özge'nin protez bacağıyla yürümeyi öğrenmesi için fizik tedavi merkezlerine gitmesi gerekiyor. Ancak yeterli paramız yok. O yüzden evin antresinin tavanına 150 TL maliyetle alüminyum ve ipten bir düzenek yaptım. İple Özge’yi bu düzeneğe bağlıyoruz. Her akşam işten gelince 2 saat bu düzenekle yürütüyorum. Düşmediğini görünce mutluluktan havaya uçuyor” diye konuştu.