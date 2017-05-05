"Anne ve bebek ölümlerinin önlenmesinde ebelerin rolü büyük"

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa, anne ve bebek ölümlerinin önlenmesinde ebelerin önemli rol oynadığını belirterek, "Dünyada yeterli sağlık hizmetinden yoksun olduğu için her yıl kaybedilen 300 bine yakın anne ile 3 milyon bebeğin ölümü engellenebilir" dedi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunca, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü için bu yılın teması "Ebeler, Anneler ve Aileler: Hayat için Ortaklar" olarak belirlendi.

2008'den bu yana 120 ülkede ebelik programlarını destekleyen çalışmalar yürüten UNFPA verilerine göre, anne ve yeni doğan ölümleri dünya genelinde büyük bir mücadele alanı olarak gösteriliyor.

UNFPA Türkiye Temsilcisi Kulessa, ebelere yapılacak yatırımın hayati önem taşıdığını belirterek, "Anne ve bebek ölümlerinin önlenmesinde ebeler önemli rol oynar. Dünyada yeterli sağlık hizmetinden yoksun olduğu için her yıl kaybedilen 300 bine yakın anne ile 3 milyon bebeğin ölümü engellenebilir" diye konuştu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR İHTİYACI KARŞILAMAKTA"

Ebelerin topluma sunduğu sağlık hizmetinin yanı sıra toplumda lider, önder, rol model olduğunu ifade eden Kulessa, bütün bu yönleri ile onların güçlü oldukları ölçüde toplumun kalkınmasına katkı sağlayacakları değerlendirmesinde bulundu.

Kulessa, şunları kaydetti: "Türkiye'de hizmet sunan yaklaşık 54 bin ebe, sağlıklı, normal doğumların arttırılmasında, riskli gebeliklerin önlenmesinde, gebeliklerin planlanarak gerçekleştirilmesinde en kilit rollerden birini oynamaktadır. Dünyada en yüksek sezaryen oranlarından birine sahip Türkiye'de, normal doğumun özendirilmesinde ebelerin güçlendirilmesi, en etkili müdahalelerden biri olacaktır. Ebeler, emzirmenin yaygınlaştırılmasında, doğum öncesi ve sonrası bakımda ve en önemlisi hizmete erişimde güçlük çeken kadınların güvenli annelik hizmetlerine erişiminde çok önemli bir ihtiyacı karşılamaktadırlar."

Kırsalda yaşayan ve göçmen kadınların en kolay ulaşabildikleri güvenli ellerin ebeler olduğunu ifade eden Kulessa, "Günümüzde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine erişebilmede, yaşam boyu üreme sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılmasında ebeler çok önemli görevler üstlenmektedirler. Topluma dayalı koruyucu sağlık hizmetlerinde ve sağlık eğitim programlarında ebelere etkin ve aktif roller verilmelidir." ifadesini kullandı.

Kulessa, yılda 1 milyon 350 bin doğum gerçekleşen Türkiye'de ebelere verilecek desteğin, her doğumun güvenli ve üreme sağlığı hizmetlerine evrensel erişimin de herkes için ulaşılabilir olmasının garantisi olduğunu söyledi.

"DÜNYADA EN ÇOK EBE İHTİYACI GÜNEY ASYA VE AFRİKA'DA"

UNFPA İcra Direktörü Babatunde Osotimehin de ebeler sayesinde her yıl milyonlarca kadının cinsel ve üreme sağlığı hizmetlerinden yararlanabildiğini belirterek, sağlıklı hamilelik ve güvenli doğumlarda ebelerin katkısının önemine vurgu yaptı.

Ebelerin, hayat kurtardığını, aileleri desteklediğini aktaran Osotimehin, "Aynı zamanda cinsel yolla bulaşan hastalıkların önüne geçme konusunda da yardımcı olurlar. Ebeler, anne ve yeni doğan ölümlerinin önüne geçmekte, kadını bilgilendirerek güçlendirmede anahtar rol oynamaktadır" dedi.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünyada hemşire ve ebe eksikliği yaşanıyor. En çok ihtiyaç duyulan bölgeler ise Güney Asya ve Afrika olarak belirtiliyor.

Verilere göre, küresel olarak anne ölüm oranı son 25 yılda (1990-2015) yüzde 44 azaltıldı. 2015 yılında anne ölümlerinin yüzde 99'u kalkınmakta olan bölgelerde yaşandı.