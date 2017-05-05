Isırgan otunun faydaları

Isırgan otu, bağışıklığı güçlendiren, iyi huylu prostat büyümesini engelleyen, kan şekerini düşürücü ve romatizma ağrılarına karşı etkinliğiyle tanınan bir bitkidir. Isırgan otunun, yaprağı, kökü ve tohumları bitkisel tedavide kullanılır. Isırgan otu, çıplak elle dokunulduğunda kaşındırıcı ve yakıcı özelliğe sahiptir. Isırgan otu, faydaları saymakla bitmeyen bir bitkidir. Oldukça yararlı olduğu belirtilen ısırgan otu, dokunulduğunda cildi tahrip eder. Bu kötü özelliği görmezden gelirsek bu bitkinin pek çok faydası vardır. Isırgan otunun birtakım hastalıkların tedavisinde de yardımcı olduğu uzmanlarca söylenir. Isırgan otu, insanların iyileşme sürecini kısaltır. Isırgan otu sadece ülkemizde değil dünya çapında da çok tercih edilen bir bitkidir.

ISIRGAN OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

● Anemi tedavisi gören kişiler yan ürün olarak kullanabilir.

● Adet döneminde görülen gerginliği önler. Kasık ağrısını azaltır.

● İdrar sorunu yaşayan kişilere faydalıdır.

● Isırgan otu kanser hastalığını önler.

● Tansiyon ve kolesterol sorunu olan kişilere günde bir fincan ısırgan çayı tavsiye edilir.

● Vücuttaki ödemi atar.

● Demir eksikliği olan kişilere tavsiye edilir.

● Isırgan otu sindirim sistemine iyi gelir. Birçok organı temizler.

● Artrit semptomlarını hafifletir, enfeksiyonlara karşı direnç kazandırır.

● Lohusa kadınların ısırgan çayını içmesi ve ısırgan yemeği tüketmesi önerilir. Süt yapan ısırgan otu sütün kalitesini de artırır.

● İktidarsızlık sorunu yaşayan kişilere yardımcı olur.

● Böbrekleri temizler ve karaciğerin yenilenmesini sağlar.

● Soğuk algınlığına karşı oldukça etkilidir ve bağışıklık sistemini de kuvvetlendirir.

● Diyabet ve romatizmal hastalıkları olan kişilerin kullanması önerilir.

● Öksürük problemi olan kişilere sık sık ısırgan otu çayı içmesi tavsiye edilir.

● Ergenlik sürecinde çıkan sivilceleri iyileştirir ve ödem söktürür.

● Bitkinlik ve halsizliğe iyi gelir.

● Kandaki şeker düzeyini dengeler ve kanı temizler.

● Kabızlık sorununu giderir.

Faydası saymakla bitmeyen ısırgan otunun ciddi derece de etken madde olduğu unutulmamalı. Isırgan otunu daha önce hiç kullanmadıysanız ilk önce bitkinin sizde alerji yapıp yapmadığını görmek için azar azar kullanın. İlk kullanımın ardından herhangi bir sorun yaşamazsanız sürekli kullanabilirsiniz. Isırgan otunun hem yemeğinden hem çayından faydalanabilirisiniz.

Isırgan otu çayını sindirim sorunu olan kişiler, yemeğini böbrek ve mesane sorunu yaşan kişiler ve şampuanını da egzama ve saç sorunu yaşayan kişiler rahatlıkla kullanabilir.

ISIRGAN ÇAYI NASIL YAPILIR?

Yaprak çayı: Bir tatlı kaşığı ince kıyılmış ısırganotu yaprağı, orta boy bir su bardağı dolusu kaynar suyla demlenir, 5-10 dakika demlendikten sonra süzülür. Günde 2-4 bardak yeni demlenmiş çay aç karnına veya öğün aralarında tatlandırılmadan içilir. Kokusunu veya tadını rahatsız edici bulanlar çaylarına biraz nane, kekik, papatya veya civanperçemi ilave edebilirler.

Gövde ve yaprakların çayı: Bir tatlı kaşığı ince kıyılmış gövde ve yaprak bir su bardağı ılık suda bir miktar bekletilir. Daha sonra hafif ateşte kaynama derecesine kadar ısıtılır ve bir miktar kaynatıldıktan sonra dinlenmeye bırakılır. Süzülen bu dem günde birkaç defa içilerek tazece tüketilir. Bu şekilde mide rahatsızlıkları, bahar yorgunlukları, soğuk algınlıkları gibi şikayetler giderilebilir.



Kök çayı: Bir tatlı kaşığı ince kıyılmış kök, bir su bardağı dolusu soğuk suya eklenir, hafif ısıda kaynama derecesine getirilir, 4-5 dakika kaynadıktan sonra, ateşten indirilip 5-10 dakika demlendirilir ve süzülür. Günde 3 bardak taze demlenmiş çay soğutulmadan içilir.



Tohum çayı: Havanda hafifçe ezilmiş bir tatlı kaşığı tohum, orta boy bir su bardağı dolusu kaynar derecede sıcak su ile haşlanır, üstü kapalı olarak 8-10 dakika demlendikten sonra süzülür. Günde 2-3 bardak taze demlenmiş çay, yemeklerden yarım saat önce soğutulmadan içilir.

ISIRGAN OTU ÇAYI TARİFLERİ



TARİF 1

2-3 çay kaşığı kurutulmuş ısırgan otunu bir bardak (150 ml) suyla kaynatıp 10 dakika bekletin, daha sonra süzün. Tedavi maksadıyla günde iki-üç bardak olmak üzere, iki-üç hafta ısırgan otu çayı için.



TARİF 2

Taze yapraklardan yapılan çay: Bir litre suyun dörtte üçünü 40 gram ısırgan otunu yapraklarıyla kaynatıp, 15 dakika bekletin. Kalp ve böbrek fonksiyonlarının yetersizliği sonucu oluşan ödem durumunda bu çay içilmemelidir. Şüpheli durumlarda hekiminize başvurun.

TARİF 3

Yaklaşık 800 gram taze filiz ve yaprakları dört kişilik yemek için yeterlidir. Evvela iyice yıkanarak, içinde bol su bulunan büyük bir kapta biraz haşlanmalıdır. Kaynamış suyu dökün ve ısırgan otunu soğumaya bırakın. Daha sonra yaş yaprakları rulo şeklinde yuvarlayın ve şerit halinde kesin. İçinde, ince kıyılmış soğan veya iki-üç diş sarımsak bulunan zeytinyağında; hafif ateşte kavurunuz. İsteğe göre tuz, karabiber ve baharat ilâve edilebilir.



UYARI: Kalp ve böbrek rahatsızlıklarından dolayı oluşan ödemlerde kullanılmamalıdır.

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