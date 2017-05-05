Sağlık Bakanlığı
SAĞLIK

Sağlık Bakanlığı, 'dudak dolgusu' skandalıyla ilgili açıklama yaptı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kendini estetik uzmanı olarak tanıtarak evinde bazı vatandaşlara botoks ve silikon işlemi yaptığı iddia edilen kuaför hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi

05 Mayıs 2017 Cuma, 20:04:38 Güncelleme: 20:18:50 AA

Sağlık Bakanlığınca, Adana'da kendini estetik uzmanı olarak tanıtarak evinde bazı vatandaşlara botoks işlemi yaptığı iddia edilen kuaför Soner G. hakkında, Adana Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü kanalıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı yayın kuruluşlarında çıkan "Adana'da sahte estetik uzmanının mağdurları artıyor" ve "Sahte estetik uzmanı mağdurları" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği görüldüğü belirtildi.

Söz konusu haberler vasıtasıyla Adana'da internet üzerinden kendini medikal estetik uzmanı olarak tanıtan ve asıl mesleği bayan kuaförlüğü olan kişinin, bazı vatandaşlara dudak dolgusu ve botoks uygulaması yaptığının ortaya çıktığı bildirilen açıklamada, "Bilindiği üzere botoks ve dermal dolgu işlemleri, sadece uzman tabipler ile medikal estetik sertifikasına sahip hekimler tarafından yalnızca sağlık kuruluşlarında yapılabilmektedir. Kuaför, güzellik uzmanı ya da estetisyenlerin bu tür tıbbi işlem olarak nitelendirilen işlemleri yapmasına izin verilmemektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ilgili kanuna göre "Diploması olmadığı halde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınan şahıs iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır." hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, "Yaşanan son olaylarla ilgili olarak kendini estetik uzmanı olarak tanıtarak evinde bazı vatandaşlarımıza botoks işlemi yaptığı iddia edilen kuaför Soner G. hakkında Adana Valiliği İl Sağlık Müdürlüğümüz kanalıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu bakanlığımızca takip edilmektedir." bilgisi paylaşıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Değişimin bu kadarına pes!
SAĞLIK

Değişimlerine inanamayacaksınız!

Isırgan otunun faydaları
SAĞLIK

Isırgan otunun bu faydalarını biliyor musunuz?
Normal doğumu destekleyen hekim ve hastanelere ödül
SAĞLIK

Normal doğumu destekleyen hekim ve hastanelere ödül ...
"Anne ve bebek ölümlerinin önlenmesinde ebelerin rolü büyük"
SAĞLIK

"Anne ve bebek ölümlerinin önlenmesinde ebelerin rolü ...
Oruç tutmayı kolaylaştıran tüyolar!
SAĞLIK

Ramazan ayı geliyor! İşte yaz sıcaklarında oruç ...
Özge Yıldırım'a bacak nakli umudu doğdu!
SAĞLIK

Küçük Özge'ye bacak nakli umudu doğdu!
Değişimin bu kadarına pes!
SAĞLIK

DEĞİŞİMLERİNE İNANAMAYACAKSINIZ!

Oruç tutmayı kolaylaştıran tüyolar!
SAĞLIK

RAMAZAN AYI GELİYOR! İŞTE YAZ SICAKLARINDA ORUÇ TÜYOLARI!
"Anne ve bebek ölümlerinin önlenmesinde ebelerin rolü büyük"
SAĞLIK

"ANNE VE BEBEK ÖLÜMLERİNİN ÖNLENMESİNDE EBELERİN ROLÜ BÜYÜK"
Sağlık Bakanlığı, 'dudak dolgusu' skandalıyla ilgili açıklama yaptı
SAĞLIK

BAKANLIKTAN 'DUDAK DOLGUSU' SKANDALIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Özge Yıldırım'a bacak nakli umudu doğdu!
SAĞLIK

KÜÇÜK ÖZGE'YE BACAK NAKLİ UMUDU DOĞDU!
Normal doğumu destekleyen hekim ve hastanelere ödül
SAĞLIK

NORMAL DOĞUMU DESTEKLEYEN HEKİM VE HASTANELERE ÖDÜL VERİLDİ!