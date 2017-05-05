Sağlık Bakanlığı, 'dudak dolgusu' skandalıyla ilgili açıklama yaptı

Sağlık Bakanlığınca, Adana'da kendini estetik uzmanı olarak tanıtarak evinde bazı vatandaşlara botoks işlemi yaptığı iddia edilen kuaför Soner G. hakkında, Adana Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü kanalıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı yayın kuruluşlarında çıkan "Adana'da sahte estetik uzmanının mağdurları artıyor" ve "Sahte estetik uzmanı mağdurları" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği görüldüğü belirtildi.

Söz konusu haberler vasıtasıyla Adana'da internet üzerinden kendini medikal estetik uzmanı olarak tanıtan ve asıl mesleği bayan kuaförlüğü olan kişinin, bazı vatandaşlara dudak dolgusu ve botoks uygulaması yaptığının ortaya çıktığı bildirilen açıklamada, "Bilindiği üzere botoks ve dermal dolgu işlemleri, sadece uzman tabipler ile medikal estetik sertifikasına sahip hekimler tarafından yalnızca sağlık kuruluşlarında yapılabilmektedir. Kuaför, güzellik uzmanı ya da estetisyenlerin bu tür tıbbi işlem olarak nitelendirilen işlemleri yapmasına izin verilmemektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ilgili kanuna göre "Diploması olmadığı halde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınan şahıs iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır." hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, "Yaşanan son olaylarla ilgili olarak kendini estetik uzmanı olarak tanıtarak evinde bazı vatandaşlarımıza botoks işlemi yaptığı iddia edilen kuaför Soner G. hakkında Adana Valiliği İl Sağlık Müdürlüğümüz kanalıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu bakanlığımızca takip edilmektedir." bilgisi paylaşıldı.