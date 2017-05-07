Kırık bir kalbi onarmak için 12 ipucu!

Kırık bir kalbin tamir edilmesi asla kolay değildir. Aşık olmak son derece basit ama aşktan kurtulmak adeta korkunç. Özellikle ilişkinin sürmesini isteyen sizseniz. Kalbinin acı çekmesini engellemenin kolay bir yolu yoktur. Peki acının ötesine nasıl geçebiliriz? Cinsellik ve ilişki uzmanları, duygusal acıyı silerek kırık bir kalbi onarmanın yöntemlerini kaleme aldı. İşte kırık bir kalbi onarmak için yapmanız gerekenler...
ACIYI KABUL EDİN
Biraz acı çekmeniz gerektiğini kabul edin. Kalbiniz kırılacak kadar sevdiyseniz, biraz acı çekmeniz kaçınılmaz bir gerçektir. Sizin için önemli olan bir şeyi kaybettiğinizde, üzülmek doğaldır ve önemlidir. Bu his iyileşme sürecinin vazgeçilmez bir parçasıdır.
Kalbi kırık insanlarla ilgili bir problem de ıstıraplarını defalarca yaşamakta olmalarıdır. Acı dolu anıların döngüsünü kıramayacak olursanız, aksi halde, tekrar eden işlev bozukluğu kalıplarına takılıp kalmanız ihtimali vardır. Acı zihinsel bir alışkanlık haline gelebilir. Acının sağlıksız hale geldiği anlar olabilir. Bu alışkanlık kırılabilir ve kırılmalıdır da.
ACINIZIN ÜZERİNE GİDİN, ETRAFINDA DOLAŞMAYIN
Kalbi kırık bir kişi için en zor şey acıyı hissetmek ve bu acıya katlanmak. Hayata devam edebilmek için üzülmeniz gerekiyor. Yoğun acıyı yaşayarak, sorunlarla doğrudan mücadele etmeye hazır olan daha güçlü bir kişiye dönüşürsünüz. Bir süre sonra acı, son kalesini de kaybederek üzerinizdeki etkisini yitirmiş olur.
GÜLÜN VE AĞLAYIN
Gülmek insanları pek çok düzeyde iyileştiriyor, ağlamak da öyle. İyi bir ağlama sonrasında kendinizi daha iyi hissetmenizin tesadüf olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hayır, gözyaşlarının iyileştirici gücüne katkıda bulunan birçok fizyolojik neden vardır. Ağlamak, toksik maddeleri kaldırır ve duygusal stresi hafifletir.