Kırık bir kalbi onarmak için 12 ipucu!

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YENİ BİR DÜNYA YARATIN



Eğer onu geçen hafta gören ortak arkadaşlar bunu size söyleme ihtiyacı hissediyorsa (başka bir değişle hayatlarınız bir şekilde çakışıyorsa) yeni bir dünya yaratmak sizin için önemli bir adımdır. Kendi güvenli dünyanızı yaratın – onu kalabalıkta tanıyamayacak ve adını hecelemeyi bile bilmeyen yeni arkadaşlarla dolu - mecazi veya kelimenin tam anlamıyla sürpriz bir ziyarete izin vermeyin. Yeni bir şeyler denemek için bu fırsatı değerlendirin - tüplü dalış dersleri, sanat sınıfı, kitap kulübü, blog - aklınızı ve bedeninizi taze bir başlangıç yapmak üzere programlayın ... O olmadan.