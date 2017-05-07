Pirinç patlağı
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Pirinç patlağında yüksek arsenik

Araştırma, pirinç patlağıyla bebekler ve çocuklara yönelik pirinç içeren gıdaların 4’te 3’ünde tehlikeli seviyelerde arsenik bulunduğunu ortaya koydu

07 Mayıs 2017 Pazar, 09:51:37 Güncelleme: 09:58:15

İrlanda'da yapılan bir araştırma, pirinç patlağıyla bebekler ve çocuklara yönelik pirinç içeren gıdaların 4’te 3’ünde tehlikeli seviyelerde arsenik bulunduğunu ortaya koydu.

Queen’s Üniversitesi’nin araştırmasında, formül sütle-özellikle sütten yapılmayan türlerle beslenen bebeklerde de tehlikeli seviyelerde organik olmayan arseniğe rastlandı. Yüksek oranda arsenik, kanser dahil bir dizi hastalıkla ilişkilendiriliyor, bebeklerin fiziksel ve zihinsel gelişimini de etkiliyor. Gazete Habertürk'ün Guardian Gazetesi kaynaklı haberine göre; araştırma heyetine başkanlık eden bitki ve toprak bilimleri uzmanı Prof. Andy Meharg, “Bebekler için pirinç patlağı ve pirinç gevrekleri yaygın olarak tüketiliyor. Bu araştırma, piyasada satılan bebek krakerlerinin 4’te 3’ünün izin verilen oranın üzerinde arsenik içerdiğini ortaya çıkardı” dedi.

 

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