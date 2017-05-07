Talk pudrası
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J&J, talk pudrasının kanser ettiği kadına 110 milyon dolar ödeyecek

ABD’de bir mahkeme, kullandığı talk pudrası nedeniyle yumurtalık kanseri olduğunu söyleyen 62 yaşındaki Lois Slemp’in açtığı davada, ilaç ve kozmetik devi Johnson&Johnson’ı 110 milyon dolar ödemeye mahkûm etti

07 Mayıs 2017 Pazar, 10:01:38 Güncelleme: 10:16:36

ABD’nin Virginia Eyaleti’nin Missouri kentinde yaşayan 62 yaşındaki Lois Slemp, 40 yıl boyunca Johnson&Johnson’ın (J&J) talk ürünlerini kullandıktan sonra kanser olduğunu iddia etti ve dava açtı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; ABD’de bir mahkeme, ilaç ve kozmetik devi J&J’yi 110 milyon dolar ödemeye mahkûm etti. Savcılar, şirketin ürünlerin yarattığı kanser riskiyle ilgili yeterli uyarıda bulunmadığını savundu. Uzmanlar da talk temelli ürünlerle kanser arasındaki ilişkinin kanıtlanmadığını söyledi. J&J ise kararı temyize götüreceklerini duyurdu.

2 BİN 400 DAVADA VERİLEN EN YÜKSEK TAZMİNAT

Reuters’e göre bu, talk ürünleri yüzünden şirkete açılan 2 bin 400 davada verilen en yüksek miktardaki tazminat kararı. Kemoterapi gören Slemp’e 2012’de teşhis konulduğu ve kanserin karaciğerine yayıldığı belirtildi. Slemp, J&J markasının bebek pudrası ve duştan duşa uygulanan pudrasını kullandığını ifade etti. Geçen yıl talk temelli ürünlerle ilgili 3 davayı kaybeden şirket, geçen mart ayında bir davayı da kazanmıştı.

 

 
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