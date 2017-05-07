J&J, talk pudrasının kanser ettiği kadına 110 milyon dolar ödeyecek

ABD’nin Virginia Eyaleti’nin Missouri kentinde yaşayan 62 yaşındaki Lois Slemp, 40 yıl boyunca Johnson&Johnson’ın (J&J) talk ürünlerini kullandıktan sonra kanser olduğunu iddia etti ve dava açtı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; ABD’de bir mahkeme, ilaç ve kozmetik devi J&J’yi 110 milyon dolar ödemeye mahkûm etti. Savcılar, şirketin ürünlerin yarattığı kanser riskiyle ilgili yeterli uyarıda bulunmadığını savundu. Uzmanlar da talk temelli ürünlerle kanser arasındaki ilişkinin kanıtlanmadığını söyledi. J&J ise kararı temyize götüreceklerini duyurdu.

2 BİN 400 DAVADA VERİLEN EN YÜKSEK TAZMİNAT

Reuters’e göre bu, talk ürünleri yüzünden şirkete açılan 2 bin 400 davada verilen en yüksek miktardaki tazminat kararı. Kemoterapi gören Slemp’e 2012’de teşhis konulduğu ve kanserin karaciğerine yayıldığı belirtildi. Slemp, J&J markasının bebek pudrası ve duştan duşa uygulanan pudrasını kullandığını ifade etti. Geçen yıl talk temelli ürünlerle ilgili 3 davayı kaybeden şirket, geçen mart ayında bir davayı da kazanmıştı.