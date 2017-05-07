Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte düğün sezonu açılırken, hayatlarını birleştirme kararı alan çiftler artık sadece gelinlik ve damatlık seçmiyor. Düğün hazırlıkları arasına estetik operasyonlar da girdi. Son yıllarda sıklıkla rastlanan düğün öncesi estetik operasyonlar hakkında açıklamalarda bulunan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güray Yeşiladalı, hem gelinlerin hem de damatların en sık talep ettikleri operasyonlardan bahsetti.

Ömürleri boyunca değerli bir anı olarak kalacak olan düğün videolarını ve fotoğraflarını hatıralarına estetik şekilde eklemek isteyen çiftler estetik uygulamaları sıkça tercih ediyorlar. Hastaların bunu planlamaya başladığı zamanlar ise değişiklik gösterebiliyor. Op. Dr. Güray Yeşiladalı, düğünlerin genellikle yaz aylarında tercih edildiğini bu nedenle de düğün öncesi estetik operasyonların kasım ile haziran arasındaki aylarda tercih edildiğini söyledi.

ESTETİK OPERASYONLARI GELİNLER DE DAMATLAR DA TERCİH EDİYOR



Düğün estetiği yaptırmak isteyen çiftlerin genellikle birlikte geldiklerini aktaran Yeşildalı, “Bu bizim sevdiğimiz bir durum. Çünkü bu sayede hastalarımız birbirine destek oluyorlar. Çiftlerden her iki tarafın da estetik operasyon yaptırmadığı durumlar da oluyor. Ancak yine de bir taraf tedavi olurken eşler hayat arkadaşlarına destek oluyor“ ifadelerini kullandı.



KADINLAR YÜZLERİNE ODAKLANIRKEN, ERKEKLER FAZLA YAĞLARDAN KURTULMAK İSTİYOR



Düğün öncesinde çift olarak gelen hastaların genel olarak taleplerinden bahseden Op. Dr. Güray Yeşiladalı, gelin adaylarının iki temel motivasyonu olduğunu ifade etti. Kadın hastaların ilk olarak tüm fotoğraf ve videolarda en çok görünen yerleri olan yüzlerini mükemmelleştirmek, ikinci olarak ise hayallerinin gelinliğini mükemmel bir şekilde taşımak olduğunu belirten Yeşildalı şöyle devam etti: “Yüz bölgesi için burun estetiği, dudak dolgusu, göz altı ışık dolgusu, yüze dolgunluk kazandırmak amacıyla yağ enjeksiyonu ve botoks. Vücut şekillendirme için en sık yaptığımız işlemler ise liposuction, göğüs büyütme operasyonu ve Brezilya kalçası dediğimiz işlem. Bu işlemde yine hastamızın kendi vücudundan aldığımız yağ dokusu hastanın kalçalarına enjekte edilerek daha ince bir bel ve dolgun bir kalça elde edilebiliyor. Erkek hastalarımız ise yine benzer şekilde yüz bölgesinde burun estetiği, vücutlarında ise fazla yağlarından kurtulmak için liposuction işlemlerini tercih ediyorlar.”



TERLEMEK TARİHE KARIŞIYOR



Gelin ve damatların düğün öncesi estetik taleplerinde, botoks, dolgu ve cilt yenileme işlemleri gibi uygulamaların dışında hızla artan bir talep ise koltuk altı botoksu adı verilen işlem. Op. Dr. Güray Yeşiladalı, düğün gecesi gelin ve damatların en büyük kabusu olan terleme sorununu azaltıcı bir operasyon olan bu operasyonun son dönemlerde çok popüler olduğunu iletti.