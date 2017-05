Tüm dünya aynı anda, koşamayanlar için koşuyor

Omurilik felcine dikkati çekmek ve omurilik yaralanmalarının tedavisiyle ilgili bilimsel araştırmalara kaynak sağlamak amacıyla düzenlenen "Wings for Life World Run"ın Türkiye ayağına İzmir ev sahipliği yaptı.

TÜRKİYE'DEN 6 BİN KİŞİ KATILDI

Türkiye ayağına kayıtlı 6 bin kişinin katılımıyla İzmir Fuarı'nın Lozan Kapısından başlayan koşu Çiğli-Menemen ve Foça istikametine doğru başladı. Koşuya katılarak destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir gibi yaşanacak bir kentte "Wings for Life World Run" organizasyonunun çok yakıştığının altını çizerek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Ramazan Baş, yaptığı açıklamada, İzmir'in dünyaca ünlü organizasyona başarı bir şekilde ev sahipliği yaptığını söyledi.Kendisinin deniz kazası sonucunda omurilik felçlisi olduğunu belirten Baş, "Omurilik felçlilerin tedavi olması için yapılan her türlü çalışmayı destekliyoruz. Şu ana kadar bu hastalığı tedavi eden bir yöntem bulunmadı ama umutlarımız hiç bitmiyor. Kök hücre çalışmalarını desteklemek için 24 ülkede aynı anda koşuyorlar.Kök hücre çalışmalarına bütün koşucular destek veriyor. O nedenle umutlar bitmiyor hiç de bitmeyecek. Bugün İzmir'de insanlar umuda koşuyorlar" diye konuştu.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya ise, farkındalık yaratan etkinliğe her yıl katılımın artığını, bu manzaranın en çokta omuriliği felçlilerini mutlu ettiğini kaydetti.

"KİMSE ÜMİDİNİ KAYBETMESİN"

Koşuya katılan 36 yaşındaki Emrah Baki Başoğlu, 7 ay önce trafik kazası geçirip omurilik felçli olduğunu ifade etti.Çok zor günler geçirdiğini işaret eden Başoğlu, "Çok ümitli bir durumun yoktu. Doktorlar kırığımın kötü olduğunu söylediler. Yürüme ihtimalim yüzde 5 gibiydi. Fizik tedaviye başladım 4 ay hastanede kaldım. 2 ay sonunda desteksiz olarak adım attım. İnsanlara umut oluyorum sosyal medyada yaşadıklarımı anlatıyorum. Bu yarışmaya katılma kararı aldım. Hedefim koşuda 2 kilometre koşmak." şeklinde duygularını dile getirdi.Yarışmacılardan 28 yaşındaki Ceren Bakkaloğlu, geçtiğimiz yılda koşamayanlar için koştuğunu, omuriliği felçlilerin neler hissettiğini organizasyon sayesinde daha iyi anladığını ifade etti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK YARDIM KOŞULARINDAN BİRİ

Tüm dünyada 24 lokasyonda yüz binden fazla katılımla dünyanın en büyük yardım koşularından biri olan Wings For Life Dünya Koşusuna, İzmir'de 35 tekerlekli sandalyeli sporcu da katıldı. Program kapsamında Kalbimizin Ritmi İşitme Engelliler Dans Grubu bir gösteri yaptı. "Wings for Life World Run"da koşucuların tüm dünyada aynı anda koşmaya başlamasından tam 30 dakika sonra, koşu gereği sabit bir hızla ilerleyen "yakalama aracı", sporcuları takip etmeye başlıyor.Yakalama aracının yanından geçtiği sporcu için yarış sona eriyor. Yakalama aracının en son yanından geçtiği sporcu, global şampiyon ilan ediliyor. Bu seneki yarışın mesafe hedefi ise 90 kilometre barajının üzerine çıkmak.Geçtiğimiz yılın erkekler şampiyonu İtalyan Giorgio Calcaterra, 88.44 kilometre koşmuştu.Wings For Life World Run, Wings For Life Vakfı’nın omurilik araştırmalarına destek için organize ettiği bir yarış. İlk üç yılda koşu için alınan kayıtlar ve bağışlarla 17.8 milyon Euro toplandı. Paranın tamamı omurilik felçlilerinin tedavisi için harcanacağı belirtildi.