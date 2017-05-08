Kalça tümörü
SAĞLIK

Kalça tümörü oranı arttı

Prof Dr. Şafak Güngör, en sık görülen kalça kanserinin, metastaz yoluyla kanserin kemiğe yayılması sonucu ortaya çıktığını belirtti

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:20:00 Güncelleme: 09:29:37

Kalça tümörü son 15 yılda yüzde 24 oranında arttı. Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Prof. Dr. Şafak Güngör, en sık görülen kalça kanserinin, metastaz yoluyla kanserin kemiğe yayılması sonucu ortaya çıktığını belirtti.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; kemiğe metastaz yapan tümörlerde en sık görülenlerin meme kanseri, prostat kanseri ve akciğer kanseri olduğunu kaydeden Güngör, “Kötü huylu kalça kanserinin ilk belirtileri ağrıdır. Sürekli, zamanla şiddetlenen özellikle geceleri artan ağrılar kalça tümörünün habercisi olabilir. Diğer belirtileri ise şişlik, kırık oluşması ve yüksek ateştir” dedi.

Kalça tümörü riskini artıran en önemli unsurun yaşlı nüfustaki artış olduğunu kaydeden Güngör, erken teşhis konulması durumunda bacağı kesmeden kalça tümörünün tedavi edilebildiğini, zor fark edilen kalça tümörünün tespit edilebilmesi için MR ve tomografi çektirmek gerektiğini ifade etti.

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