Suya sabuna dokundular

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu’nun (UNICEF) tahminlerine göre her yıl 1.4 milyon çocuk, zatüree ve kolera gibi basit hijyen malzemeleri ile önlenebilir hastalıklardan yaşamını yitiriyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; örgüte göre bir kalıp sabun dünyada binlerce çocuğun hayatta kalmasını sağlayabilir. Buna karşılık dünya çapındaki oteller her gün yaklaşık 5 milyon sabunu çöpe atıyor. ‘Clean the World’ örgütü, sabunları toplayıp ihtiyacı olan ailelere kazandırmak için 5 bin otel ile anlaştı. Örgütün lideri Shawn Seiper, otellerden her gün 1 milyon sabun topladıklarını, bunları ABD ve Hong Kong’daki geri dönüşüm merkezlerinde tekrar hijyenik hale getirerek ihtiyaç sahibi aileler, okullar ve yardım kuruluşlarına dağıttıklarını söyledi.