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Suya sabuna dokundular

Clean the World adlı girişim, dünya çapındaki basit hijyen malzemeleri ile önlenebilir salgın hastalıkları engellemek için her gün 5 bin otelden 1 milyon sabun topluyor. Bu sabunlar ihtiyacı olan ailelere ücretsiz dağıtılıyor

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:42:27 Güncelleme: 09:45:42

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu’nun (UNICEF) tahminlerine göre her yıl 1.4 milyon çocuk, zatüree ve kolera gibi basit hijyen malzemeleri ile önlenebilir hastalıklardan yaşamını yitiriyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; örgüte göre bir kalıp sabun dünyada binlerce çocuğun hayatta kalmasını sağlayabilir. Buna karşılık dünya çapındaki oteller her gün yaklaşık 5 milyon sabunu çöpe atıyor. ‘Clean the World’ örgütü, sabunları toplayıp ihtiyacı olan ailelere kazandırmak için 5 bin otel ile anlaştı. Örgütün lideri Shawn Seiper, otellerden her gün 1 milyon sabun topladıklarını, bunları ABD ve Hong Kong’daki geri dönüşüm merkezlerinde tekrar hijyenik hale getirerek ihtiyaç sahibi aileler, okullar ve yardım kuruluşlarına dağıttıklarını söyledi.

 
 
 
 

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