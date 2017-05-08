Fitness eğitmeni Don Saladino kaliteli uykunun kilo verdirdiğini açıkladı!

Hollywood’un ünlü çiftlerinden Blake Lively ve Ryan Reynolds’ın kişisel antrenörü olan Don Saladino, kaliteli bir uykunun kilo vermeye yardımcı olduğunu açıkladı.
Daily Mail’de yer alan habere göre; Saladino, bu kurala uyan danışanlarının hepsinin kilo kaybettiğini söyledi.
Ünlü antrenör Don Saladino, bunun nedenini ise hormonların onarılabilmesine, enerji ve zindeliğinizin artmasına bağlıyor.
Don Saladino, günde en az 7 saat uyumak gerektiğini belirterek, bir danışanının diyetini ve spor rutinini değiştirmeden, sadece 90 dakika daha fazla uyuyarak 4,5 kilo verdiğini söyledi.
Beslenme konusunda da birtakım önerilerde bulunan Don Saladino, "Şeker kullanmayın, özellikle beyaz şekerden kaçının. Beslenmenizden beyaz un ve beyaz ekmeği çıkarın" dedi.