SAĞLIK

Fitness eğitmeni Don Saladino kaliteli uykunun kilo verdirdiğini açıkladı!

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:12:07 HABERTURK.COM

  • 1 Fitness eğitmeni Don Saladino kaliteli uykunun kilo verdirdiğini açıkladı!
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    Hollywood’un ünlü çiftlerinden Blake Lively ve Ryan Reynolds’ın kişisel antrenörü olan Don Saladino, kaliteli bir uykunun kilo vermeye yardımcı olduğunu açıkladı.

  • 2 Fitness eğitmeni Don Saladino kaliteli uykunun kilo verdirdiğini açıkladı!
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    Daily Mail’de yer alan habere göre; Saladino, bu kurala uyan danışanlarının hepsinin kilo kaybettiğini söyledi.

  • 3 Fitness eğitmeni Don Saladino kaliteli uykunun kilo verdirdiğini açıkladı!
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    Ünlü antrenör Don Saladino, bunun nedenini ise hormonların onarılabilmesine, enerji ve zindeliğinizin artmasına bağlıyor.

  • 4 Fitness eğitmeni Don Saladino kaliteli uykunun kilo verdirdiğini açıkladı!
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    Don Saladino, günde en az 7 saat uyumak gerektiğini belirterek, bir danışanının diyetini ve spor rutinini değiştirmeden, sadece 90 dakika daha fazla uyuyarak 4,5 kilo verdiğini söyledi.

  • 5 Fitness eğitmeni Don Saladino kaliteli uykunun kilo verdirdiğini açıkladı!
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    Beslenme konusunda da birtakım önerilerde bulunan Don Saladino, "Şeker kullanmayın, özellikle beyaz şekerden kaçının. Beslenmenizden beyaz un ve beyaz ekmeği çıkarın" dedi.

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