Kısırlıkla ilgili 8 efsane 8 gerçek!

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GERÇEK: Kısırlık olgularının 1/3’ü erkek kaynaklıdır. Kadına ve erkeğe ait nedenler nerdeyse eşittir. Geri kalan grupta ise hem kadına hem de erkeğe ait sebepler yer alır. Bu nedenle hem kadın hem erkek bir arada değerlendirilmelidir.