SAĞLIK

Kısırlıkla ilgili 8 efsane 8 gerçek!

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:21:08

  • 1 Kısırlıkla ilgili 8 efsane 8 gerçek!
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    İnsanlar hemen her toplumda çocuk sahibi olma konusunda konuşmaya çok heveslidir. Bu konuyu biri açmaya görsün, hemen kulaktan duyma tavsiyeler, doğruluğu tartışmalı öneriler konuşulur ve paylaşılır.

  • 2 Kısırlıkla ilgili 8 efsane 8 gerçek!
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    Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Betül Görgen, kısırlıkla ilgili en çok konuşulan efsaneleri ve gerçekleri sizler için yazdı:

  • 3 Kısırlıkla ilgili 8 efsane 8 gerçek!
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    EFSANE: Kısırlık kadına ait bir kusurdur.


  • 4 Kısırlıkla ilgili 8 efsane 8 gerçek!
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    GERÇEK: Kısırlık olgularının 1/3’ü erkek kaynaklıdır. Kadına ve erkeğe ait nedenler nerdeyse eşittir. Geri kalan grupta ise hem kadına hem de erkeğe ait sebepler yer alır. Bu nedenle hem kadın hem erkek bir arada değerlendirilmelidir.

  • 5 Kısırlıkla ilgili 8 efsane 8 gerçek!
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    EFSANE: Benim ailemde herkes doğurgan, benim böyle sorunum olmaz.


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