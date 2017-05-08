Kısırlıkla ilgili 8 efsane 8 gerçek!

İnsanlar hemen her toplumda çocuk sahibi olma konusunda konuşmaya çok heveslidir. Bu konuyu biri açmaya görsün, hemen kulaktan duyma tavsiyeler, doğruluğu tartışmalı öneriler konuşulur ve paylaşılır.
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Betül Görgen, kısırlıkla ilgili en çok konuşulan efsaneleri ve gerçekleri sizler için yazdı:
EFSANE: Kısırlık kadına ait bir kusurdur.
GERÇEK: Kısırlık olgularının 1/3’ü erkek kaynaklıdır. Kadına ve erkeğe ait nedenler nerdeyse eşittir. Geri kalan grupta ise hem kadına hem de erkeğe ait sebepler yer alır. Bu nedenle hem kadın hem erkek bir arada değerlendirilmelidir.
EFSANE: Benim ailemde herkes doğurgan, benim böyle sorunum olmaz.