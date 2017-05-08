Sağlık Bakanı Recep Akdağ
SAĞLIK

Bakan Akdağ müjdeyi verdi: 12 bin 500 personel alınacak

Sağlık Bakanı Recep Akdağ: "Bakanlığımıza 12 bin 500 sağlık personeli alımı konusunda problem olmaksızın gerekli aşamalar tüm hızıyla devam ediyor"

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:47:16 Güncelleme: 15:58:20 İHA

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Sağlık Bakanlığı'na 12 bin 500 sağlık personeli alımı konusunda gerekli aşamaların tüm hızıyla devam ettiğini açıkladı.

İHA'da yer alan habere göre; Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sosyal medya üzerinden twitterdan yaptığı açıklamada, "Bakanlığımıza 12 bin 500 sağlık personeli alımı konusunda problem olmaksızın gerekli aşamalar tüm hızıyla devam ediyor. Maliye Bakanlığı vize sürecini tamamlayıp onay verecek, sonra ÖSYM müracaat ve yerleştirme işlemlerini yürütecek ve atamalar yapılacak" ifadelerine yer verdi.

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