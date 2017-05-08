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Kitap kurtları daha fazla empati kuruyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, kitap okuyanların televizyon izleyenlere göre insan ilişkilerinde daha "başarılı" olduğunu ve daha fazla empati kurabildiğini ortaya koydu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:12:07 Güncelleme: 16:17:16

İngiliz "Daily Mail" gazetesinin haberine göre, Kingston Üniversitesinde yapılan araştırmada 123 katılımcıya kitap okuma veya televizyon izlemekle ilgili tercihleri soruldu.

Katılımcılar, daha sonra başkalarının duygularını ne kadar dikkate aldıkları ve yardım edip etmediklerine dair kişiler arası iletişim becerileriyle ilgili teste tabi tutuldu.



Testler, vaktini kitap okuyarak geçirenlerin, televizyon karşısından ayrılmayanlara oranla ilişkilerde daha başarılı ve empati sahibi olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, kitap okumanın insanlara, farklı açılardan bakma yeteneği kazandırarak başkalarını daha iyi anlamalarına katkıda bulunduğunu belirledi.

Kitap okumayı televizyon seyretmeye tercih edenlerin, olumlu sosyal davranışlar sergilediği ve empati yeteneklerinin daha gelişmiş olduğu kaydedildi.

Vaktini televizyon izlemekle geçirenlerin ise arkadaş canlısı olmadıkları ve başkalarının düşüncelerine daha az anlayış gösterdikleri belirtildi.

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