Özge bebeğe protez takılacak

Antalya'da sol ayağını bebekken kaybeden ve alüminyum doğrama ustası babasının evin tavanına yaptığı düzenekle yürümeye başlayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek sözü verdiği 3,5 yaşındaki Özge Yıldırım'a, İstanbul'da protez takılacağı bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Özge bebeğin babası Ali İhsan Yıldırım ile Antalya Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezine bağlı Engelli ve Engelli Yakınları Sosyal Tesisi ve Uygulama Merkezinde bir araya geldi.Özge'nin babası Yıldırım ile bir süre baş başa konuşan Türel, daha sonra başka bir odada uyuyakalan Özge bebeği ziyaret etti.Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Türel, Özge'nin rahatsızlığından haberdar oldukları gibi belediye olarak bütün imkanlarını aileye sunduklarını belirtti.

Türel, bir talihsizlik sonucu Özge bebeğin bir ayağını kaybettiğini dile getirerek, "Bunun telafisi bugünün teknolojisiyle, bilimiyle mümkün olabiliyor. Bir protez ayak katılmak suretiyle 3.5 yaşındaki kızımız da yaşıtları gibi koşmak, oynamak, yaşıtlarıyla çocukluğunu yaşamak hakkıdır." dedi.

ÖZGE BEBEK PROTEZ İÇİN İSTANBUL'A GİDECEK



Konuyla ilgili Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorlarından Türkiye'nin ilk yüz ile kol ve bacak naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan'ın yakından ilgilendiğini söyleyen Türel, muhtemelen Özge bebeğe bir protez ayak takılacağını kaydetti.



Türel, İstanbul'da Özge bebeği protez ayak takıldıktan sonra Antalya'daki rehabilitasyon ile ilgili çalışmaları yürüteceklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın bu konudaki hassasiyetlerinin fevkalade önemli olduğunu vurgulayan Türel, şunları söyledi: "Bu konuda kendilerine ben de teşekkürlerimi arz ediyorum. Onların bu hassasiyetleriyle birlikte bu gibi meselelerin son derece insani boyutta değerlendirilmesine örnek bir davranış biçimidir. Bu gibi konuları insani boyutta, her türlü sorumluluğumuzdan daha önemli görüyoruz. Bunun içinde arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz, gereğini yapıyoruz."