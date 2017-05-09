Spor yaparken dikkat edilmesi gerekenler!

Düzenli egzersizin faydaları saymakla bitmiyor, bilimsel çalışmalar düzenli egzersizin kalpten, kemik sağlığına kadar vücuttaki bütün sistemleri olumlu etkilediğini gösteriyor. Halka açık alanlarda bulunan spor aletleri ise egzersiz yapmak isteyenler için büyük fırsat. Ancak uzmanlar bu aletleri kullanırken dikkatli olunması gerektiği konusunda halkı uyarıyor. Sporun hayatın her döneminde gerekli olduğunu ancak uzman kontrolü olmadan, dikkatsizce yapılan sporun sakatlıklara yol açabildiğini vurgulayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, spor yaparken dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verdi.

Sporun her yaşta yapılması gereken bir aktivite olduğunu söyleyen Prof. Dr. Semih Akı, “Burada en önemli nokta kişinin yaşına, cinsiyetine, sağlık durumuna ve spordan beklentilerine uygun bir sportif aktivite veya egzersiz programını seçebilmesi. Çocukluk çağında; çocukların basketbol, voleybol gibi daha çok takım sporlarına yönlendirilmesi, beraber çalışma alışkanlığını ve paylaşma alışkanlığını geliştirmesi açısından son derece önemli. Gençlik çağında ise performansın gelişmesine destek olabilmesi için yüzme, tenis gibi yarışmayı gerektiren sporlar tercih edilmeli” dedi.

HAFTADA 3-4 GÜN EGZERSİZ İDEAL OLARAK KABUL EDİLİYOR



Spor ve egzersiz programının mutlaka konuyla ilgili doktorun önerdiği yoğunluk süre ve sıklıkta yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Semih Akı, “Spor iki tarafı keskin bir bıçak olup, uygun yapılmadığı takdirde vücuda zarar vermesi kaçınılmaz. Uygun yoğunluk, süre ve sıklıkta yapılmayan sportif aktivite ve egzersiz programları cerrahi girişimlere neden olabilecek kolaylıkla sakatlıklara neden olabilir. Egzersiz öncesi uygun ısınma, sonrası soğuma dönemlerine mutlaka riayet edilmeli. Sokaktaki spor aletlerinin bu öneriler doğrultusunda kullanılması ve bu aletlerin vücutta hangi bölgeleri ve hangi kas gruplarını çalıştırdığını bilmek ve ona göre kullanmak gerekiyor. Kas gruplarına yönelik egzersiz programları ile solunum ve dolaşım sistemine yönelik egzersiz programları ve sportif faaliyetler birbirinden oldukça farklı yöntem ve aktiviteleri gerektiriyor. Kullanım sıklığının kesin bir programı olamamasına rağmen haftada 3-4 gün veya gün aşırı 30-40 dakikalık egzersiz ve spor aktivitesi ideal olarak kabul ediliyor” açıklamasında bulundu.

Çalışan vücut yapılarında ve bölgelerinde ağrı olmasının doğal olduğunu belirten Prof. Dr. Semih Akı, “Ancak bu ağrıların 24 saat veya daha fazla sürmesi ağrıya eşlik eden ekimoz, şişlik, uyuşma ve lokal hassasiyetin olması doktora başvurmayı gerektiren belirtiler arasında. Yaz mevsiminde yapılabilecek en güzel spor, yüzme veya su ile ilgili aktivitelerdir. Yazın, yapılacak spor saatlerinin havanın ısısına göre ayarlanmasına dikkat edilmeli” şeklinde konuştu.