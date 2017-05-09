Emir Ege Alaydın
SAĞLIK

Emir Ege Alaydın'ın yaşaması ilik nakline bağlı!

1 milyonda bir görülen hastalığa yakalanan 1 yaşındaki Emir Ege Alaydın, hastalığının son aşamasında. Yaşaması için ise bir an önce ilik nakli olması gerekiyor

09 Mayıs 2017 Salı, 11:42:00 Güncelleme: 12:12:41 HABERTURK.COM

1 milyonda bir görülen hastalığa yakalanan 1 yaşındaki Emir Ege Alaydın, hastalığının son aşamasında. Yaşaması için ise bir an önce ilik nakli olması gerekiyor.

Ağır kombine immün hastası olan Emir Ege Alaydın'ın bağışıklık sistemi çöktü ve vücudu enfeksiyonlara karşı direncini kaybetti. Emir bebeğin iyileşmesi için bir an önce ilik nakli olması gerekiyor. Hastalıklarla doğar doğmaz tanışan Emir Ege 7 aylıkken kusma ve ishal şikayetleri arttı. İncelemeler sonucu Emir'in iliğinde zayıflama olduğu belirlendi.

Ankara Dışkapı Çocuk Hastanesi'nde tedavisine başlandı. Bu süreçte vücut direnci düştü. Mikroplara karşı dayanıksız hale geldi. Bebeğe annesinden ve babasından yapılan ilik nakli denemeleri de başarısız oldu. Hastalıkta son evreye gelen Emir Ege Alaydın'ın bir an önce ilik nakli olması gerekiyor.

Emir Ege'nin babası Yiğit Alaydın, "Türkiye taramalarında da olumlu bir sonuç yok" dedi.

18-50 yaşında kronik rahatsızlığı olmayan, düzenli ilaç kullanmayan herkes ilik bağışında bulunabiliyor. Alınan üç tüp kanla kişinin ilik nakline uygun olup olmadığı belirleniyor.

"Emir'e uygun bir verici yok" diyen baba Alaydın, "O yüzden bekliyoruz şu an, fazla bir zamanımız da yok" dedi.

 

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YAŞAMASI İLİK NAKLİNE BAĞLI!