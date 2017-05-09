Sigara içme oranı erkeklerde yüzde 41, kadınlarda yüzde 13

Ankara Üniversitesi (AÜ) Onkoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Sigarayla Savaş Grubu (SİSAG) tarafından, sigarayla mücadele konusunda farkındalık yaratmak amacıyla "Sigara veya Sağlık" sempozyumu düzenlendi.

10 YILDIR SİGARAYLA MÜCADELE EDİLİYOR



Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesinde "Sigara, Sorumlu Davranışlar ve Efsane" temasıyla düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahattin Güzel, üniversitelerinde yaklaşık 10 yıldır sigarayla mücadele edildiğini belirtti.

Türkiye'de sigarayla mücadele konusunda birçok tedbir alındığını, yönetmelik ve kanunlar çıkarıldığını hatırlatan Prof. Dr. Güzel, "Bir iyiye gidiş oldu, bunu Avrupa ve dünya ülkelerine gittiğimizde görüyoruz. Türkiye oraya göre iyi durumda diye düşünüyorum ama son 3-4 sene içerisinde sigara kullanımıyla ilgili bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Yeni tedbirlerle sigara içmeyenlere pozitif ayrımcılık yapılacak şekilde, bazen açık alanlarda bile yasaklanmasının doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.



Üniversite bünyesindeki hastanelerde dumansız hava sahası uygulamasını gerçekleştirdiklerini ifade eden Bahattin Güzel, sempozyumun farkındalığın artırılmasına katkı sağlayacağını aktardı.



"TÜRKİYE'DE SİGARA İÇME ORANI YÜZDE 30'LARDA"



AÜ Onkoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve SİSAG Başkanı Prof. Dr. Hakan Akbulut da son yıllarda sigarayla etkin mücadelenin başarı umutlarını artırdığını söyledi.



Dünya Sağlık Örgütünün, "vergilerin artırılması, toplu yaşam alanlarının dumansız hava sahası olarak belirlenmesi, sigara reklam, promosyon ve sponsorluklarının yasaklanması, sigara kutularına uyarılar konulması ve sigara bırakma programları" gibi 5 alanda yaptığı çalışmaları hatırlatan Akbulut, bu çalışmalarla dünyada son 10 yılda sigara kullanım oranlarının yüzde 24,73'ten yüzde 22,18'e düştüğü bilgisini verdi.



Türkiye'nin de bu alanda dünyaya örnek olarak gösterildiğini vurgulayan Prof. Dr. Akbulut, "Ancak ülkemizde sigara içme oranı maalesef yüzde 30'lar civarında. Bu oran erkeklerde yüzde 41, kadınlarda da yüzde 13" diye konuştu.



SİSAG olarak bu konuda 10 yıldır yaptıkları çalışmaları ve sempozyumun temasına değinen Akbulut, "Sempozyumun, başta sorumlu bireyler olarak yetişmesini hedeflediğimiz gençlerimiz olmak üzere tüm Ankara Üniversitesi için sigaranın 'geçmişte kalan kötü bir efsane' olarak anılmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"İÇİLEN HER 4-10 SİGARA BİR GEN MUTASYONU YAPIYOR"



SİSAG Kurucu Başkanı Prof. Dr. Fikri İçli ise sigaranın başta gelen öldürücü hastalık nedenleri arasında olduğunu belirtti. Toplum sağlığı açısından sigarayla mücadeleyi kendilerine görev edindiklerini belirten İçli, dünyada ve Türkiye'de her yıl milyonlarca kişinin sigaraya bağlı hastalıklardan erken yaşta öldüğünü dile getirdi.

Bu konuda yayımlanan uluslararası çalışmalardan örnekler veren Prof. Dr. İçli, "Gençler, içilen her 4-10 sigara bir gen mutasyonu yapıyor. Bu gen mutasyonu, eğer bir kanser oluşturan noktaya rastladıysa piyango sizlere vuruyor demektir. O hücrede kanser oluşumu başlıyor. Ama bu dönüşüm hemen kendini göstermiyor. 3 ila 10 yıl sonra ortaya çıkıyor. Onun için içenler sigarayı ne kadar erken bırakırlarsa o kadar iyi. Tabii en iyisi hiç başlamamak" ifadelerini kullandı.

EN İYİ ÇÖZÜM SİGARAYA HİÇ BAŞLAMAMAK



Sigarada sağlığa zararlı yüzlerce madde olduğuna işaret eden İçli, "Ben sigara içiyorum ama 'bana zararı var, aileme zararı yok' demeyin. Sigara içen erkeklerin çocuklarında sigaraya bağlı başta kan kanseri olmak üzere çocukluk kanserleri başlangıç gösteriyor. Dolayısıyla yapacağımız şey sigaraya hiç başlamayacağız" diye konuştu.



Fikri İçli, bu mücadeleye ülkede ve başta Ankara Üniversitesinde olmak üzere sigara kullanımı sıfırlanana kadar devam edeceklerini kaydetti.



AÜ Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Dekan Yardımcısı Necla Türkoğlu da sempozyuma ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, etkinliklere bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerinin sözünü verdi.



Türkoğlu, sigaranın sadece sağlığa zarar vermediğine, bütçeyi etkilediğine, çevre kirliliğine ve orman yangınlarına da neden olduğuna dikkati çekti. Daha sonra sempozyumun ilk oturumu, AÜ Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Çetinkaya'nın, "Sigara kullanımına ilişkin tarihsel ve psikolojik bir değerlendirme" adlı sunumuyla devam etti.