Ecem Erdoğan genç yaşında kanseri yenerek yeniden hayata başladı

Dünyada her iki dakikada bir kadının ölümüne sebep olan serviks kanserini 23 yaşında yenen Ecem Erdoğan, genç yaşında hem kemoterapi hem de özel bir cerrahi operasyonla hayata ikinci kez tutundu. 25 yaş altında yüz binde 1 kişide gözüken serviks kanserini yenen Ecem Erdoğan, şimdi evlilik ve çocuk sahibi olmak için gün sayıyor.

TÜRKİYE'DE 20 KADINDA BİR GÖRÜNÜYOR

İHA'da yer alan habere göre; Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Peyzaj Mimari bölümünden mezun olmak için gün sayan Ecem Erdoğan, ani başlayan düzensiz adet kanamaları sonrasında yapılan tetkiklerde serviks kanseri teşhisi konuldu. Dünyada her 2 dakikada bir kadının ölümüne sebep olan, yılda 500 bin kadında görülen ve 260 binin hayatını kaybetmesine sebep olan Serviks kanseri çoğunlukla orta yaş üstü (35-60 yaş) kadınlarda gözüküyor. 25 yaş altında ise çok nadir gözüken serviks kanserine, mezuniyet sonrasında yakalanan Ecem Erdoğan, yaşasa bile rahminin alınacağı ve çocuk sahibi olamayacağını öğrendi.

Türkiye'de 25 yaş altında görülme olasılığının çok çok nadir olduğu söyleyen Jinekolojik Onkolog Prof. Dr. Polat Dursun, "Kadın kanser ölümlerinde ilk 3 sırada yer alan rahim ağzı kanseri olarak da bilinen serviks kanseri 25 yaş altında çok nadir gözüküyor. Ecem Erdoğan'da tümör 3.5 santim boyuttda idi ve normalde bu boyuta gelmesi için 10- 15 yıllık süreç gerekmektedir. Çocuk sahibi olan orta üst yaş grubu kadınlarda rahmin tamamı alınarak cerrahi operasyon yapılıyor ancak Ecem henüz çok genç ve çocuk sahibi olması için özel bir tedavi programı hazırladık ve dünyada da çok az merkezde uygulanan bir ameliyat ile rahimin hastalıklı bölgesini alarak üreme özelliğini koruduk. Önce 6 kürlük kemoterapi ile tümörü küçülttük. Bu kemoterapi türü yumurtalıklara zarar vermiyor. Daha sonra ise cerrahi operasyonla tümörlü bölgenin olduğu organlar çıkarıldı. Operasyon sırasında rahim ağzındaki tümörlü bölge ve vajinanın üst bölgesi ve lenf bezleri temizlendi ve patolojiye gönderildi. Kanserli bölgeler tamamen temiz çıkana kadar cerrahi işlem devam etti. Daha sonra ise geride kalan rahimin gövdesi ve vajina tekrar yerine yerleştirilerek dikildi. Böylelikle ne rahim ne de yumurtalıklar zarar görmeden operasyon tamamlandı. Hasta ameliyat sonrası normal adet görmeye de başladı" dedi.

Henüz 23 yaşında ikinci kez yaşam şansı bulduğunu söyleyen Ecem Erdoğan, vatani görevini yapan erkek arkadaşı Erdem İlhan ile evlilik için hazırlık yapıyor. Böyle bir ameliyattan sonra çocuk sahibi olabilmenin adeta bir mucize olduğunu söyleyen Ecem Erdoğan, genç yaşlı tüm kadınlara serviks kanseri için tarama testlerini yaptırmalarını önerdi.

Rahim ağzı kanseri, dünyada kadınlar arasında en sık görülen 3. kanser türüdür ve her 2 dakikada bir kadının hayatını kaybetmesine neden olur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) güncel olarak tüm dünyada 2 milyondan fazla kadında rahim ağzı kanseri olduğunu açıkladı. Her yıl yaklaşık 500 bin yeni rahim ağzı kanseri olgusuna tanı koyulur. Günde ortalama bin 300'den fazla yeni olgu tespit ediliyor. Hastalık HPV virüsünün alınmasından sonraki 10-15 yıl içinde yavaş yavaş geliştiğinden bu süre içinde yapılacak bir smear testi erken tanı sağlıyor ve hayat kurtarıyor.