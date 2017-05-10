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Çölyak araştırma komisyonu kararı Resmi Gazete'de

Çölyak hastalığının sebep ve sonuçlarına dair Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yer aldı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 08:39:46 Güncelleme: 08:49:59 AA

Çölyak hastalığının sebep ve sonuçları hakkında Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, hastalığın teşhis aşaması, nedenleri, sonuçları ve çölyak hastalarına sağlanabilecek yardımların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesine ilişkin Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılacak.

Araştırmayı yürütecek komisyon 15 üyeden oluşacak. Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçiminin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde başlayacak. Komisyon gerekli görülürse çalışmalarını Ankara dışında da sürdürecek.



Çölyak hastalığı için Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin karar 4 Mayıs'ta TBMM Genel Kurulu'nda Meclis'te grubu bulunan 4 siyasi partinin ortak önerisiyle kabul edilmişti.

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