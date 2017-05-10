ABD Başkanı Donald Trump’ın, selefi Barack Obama’nın aksine sporla pek arası yok. New Yorker Dergisi, günde 3-4 saat uyuyan, fastfood ve biftek yiyerek beslendiğini söyleyen Trump’ın “spor sevgisi” üzerine bir çalışma yaptı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; başkanın kampanyası sırasında ve daha önce yaptığı yorumlarla Trump’ın spora bakışının yer aldığı dergideki makaleye göre, ABD’nin göreve gelen en yaşlı başkanı olan 70 yaşındaki ve 107’lik kilosuyla obez sınıfına giriyor. Buna rağmen sağlıklı beslenmeyen Trump, fastfood ürünler yediğini ve biftekle beslendiğini açıklıyor.

‘EGZERSİZ YANLIŞ FİKİR’

Golf dışında sporla da arası pek olmayan Trump’ın, “İnsanlar da bir pil gibi, sınırlı derecede enerjiye sahiptir. Egzersiz yanlış bir fikir” sözlerine yer verilen makalede, Trump’ın maraton koşucusu olan yakın arkadaşı John O’Donnell’a “Bu yüzden erken öleceksin” dediği de yer aldı. Uykuyla da arasının iyi olmadığı bilinen Trump’ın günde yalnızca 3-4 saat uyuduğu biliniyor. Obezitenin büyük bir problem olarak görüldüğü ABD’de halkı spora teşvik eden eski başkan Obama, yardımcısı Joe Biden ile birlikte eğlenceli kareler paylaşıyordu.