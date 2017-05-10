Erkeklere ceviz tavsiyesi...

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, “Yüksek stres altında ve az hareket edilen bir yaşam tarzında, erkeklerin üreme sağlığı olumsuz etkileniyor. Bunu en kolay şekilde düzeltmenin yolu ise sağlıklı beslenmekten geçiyor” diyor.
Araştırmalar, yapılan sağlıklı diyetler ile erkek kısırlığının etkilerinin azaldığını kanıtlıyor. Yüksek stres altında ve az hareket edilen bir yaşam tarzında erkeklerin üreme sağlığı olumsuz etkileniyor. Ancak araştırma sonuçları, sperm kalitesi ve döllenme şansının Akdeniz diyetinden olumlu yönde etkilendiğini gösteriyor.
AZ YAĞLI SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİLMELİ
Yapılan son çalışmada, 18 ülkeden 35 sağlıklı ve kısırlık sorunu yaşayan erkek üzerinde; sperm sayısı, hareketliliği, şekil yapısı ve genetik durumu değerlendirildiğinde son derece olumlu sonuçlar alındı.
Yapılan gözlem çalışmasında; antioksidanlar, E ve C vitaminleri, beta-karoten, selenyum, çinko, omega-3, D vitamini, folik asit, balık, kümes hayvanları, tahıl, meyve ve sebze, az yağlı süt ve yağsız sütün kısırlık sorunu üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu gözlemlendi. İşlenmiş et, patates, yağlı süt ürünleri, tam yağlı süt, peynir, kahve, gazlı içecekler ve tatlılar açısından zengin bir diyetin ise olumsuz sonuçlara yol açtığı gösterildi.
SPERM KALİTESİNİ ARTIRIYOR
Op. Dr. Seval Taşdemir, “Güncel rakamlara göre, bütün kısırlık türleri arasında yüzde 25’i oluşturan erkek kısırlığı git gide daha önemli bir konu haline geliyor ve çözümü konusunda farklı yöntemler geliştirilmeye çalışılıyor” diyor.