Sağlık Bakanlığından "kene" açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Sivas'ta bir kişinin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiği iddiaları ile ilgili, "Y.B.'nin ölüm nedeninin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı olmadığı belirlenmiştir" açıklamasını yaptı.

İHA'nın haberine göre; Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Kenenin ısırdığı genç hayatını kaybetti" başlıklı haberler yer aldığı hatırlatılarak, Sivas'ta yaşayan bir vatandaşın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiği iddialarını içeren haberler üzerine açıklama yapılmasına gerek görüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Y.B. isimli vatandaşımızdan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle incelenmek üzere gerekli numuneler alınmıştır. Numuneler, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Viroloji Laboratuvarına ulaştırılmıştır. Bu laboratuvarda yapılan detaylı incelemelerde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi negatif olarak tespit edilmiştir. Y.B.'nin ölüm nedeninin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı olmadığı belirlenmiştir" denildi.