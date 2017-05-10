Akran zorbalığı yetişkinlikte sağlık sorunlarına yol açıyor

Çocuklukta zorbalık yapan ya da akran zorbalığına maruz kalanların, ileri yaşlarda sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı.

KALP HASTALIKLARI BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK SAĞLIK SORUNUNA NEDEN OLUYOR



ABD'deki Pittsburgh Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Karen A. Matthews önderliğinde yürütülen araştırmada, ilkokul çağlarında akran zorbalığının, hem zorbalık yapan hem de zorbalık kurbanı olan kişilerde 30'lu yaşlarında kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açtığı belirlendi.



Araştırma kapsamında, 1987 ve 1988 yıllarında Pittsburg kentinde ilkokula başlayan, yarısından fazlası siyahi olan ve yaklaşık yüzde 60'ının ailesi devletten mali destek alan 500 erkek öğrenci incelemeye alındı.



Psikososyal, davranışlar ve sağlık sorunlarına yol açacak biyolojik risk faktörleri için yapılan düzenli incelemelerin yanı sıra aileler ve öğretmenlerden çoçukların zorbalık davranışlarına ilişkin bilgi toplandı.

20 YIL SONRA TEKRAR BAKTILAR



Bir sonraki adım olarak 20 yıl sonra, çalışmanın ilk aşamasında yer alan 500 erkekten 300'den fazlası psikososyal davranış, sağlık geçmişi, beslenme ve egzersiz alışkanlıklarıyla ilgili soruların yöneltildiği anketi cevaplarken yarıya yakını da kan örneği vermek, kalp damar ve enfeksiyon testleri, boy ve kilo ölçümleri için laboratuvara geldi.



Araştırma sonuçları, çocukluk döneminde zorbalık davranışı sergileyenlerin, yetişkinlik döneminde kalp ve damar ile diğer hayati hastalıklara yakalanma riskinin, aynı zamanda saldırgan davranışlar sergileme ve sigara tüketmeye eğiliminin daha yüksek olduğunu gösterdi.



Çocuk yaşlarda zorbalığa uğrayanların da ileri yaşlarda daha az gelirli işlerde çalıştığı, daha fazla ekonomik zorluk yaşadığı, stres düzeylerinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar, akran zorbalığına maruz kalanlarda kalp damar hastalığı riskinin de daha yüksek olduğunun altını çizdi.

ZORBALIK ZİHİN SAĞLIĞI ETKİLİYOR



Araştırmacılar, akran zorbalığı etkisinin siyahi ve beyaz insanlarda, yüksek gelirli ya da daha az gelirli kişilerde hemen hemen aynı olduğunu kaydetti.



Araştırmayı yöneten Mathews, "Akran zorbalığının uzun vadedeki etkilerini ortaya koymak önemli. Bu konuda yapılan araştırmaların çoğu, zorbalığın zihin sağlığı üzerindeki etkileri üzerinde duruyordu. Biz, sağlık üzerindeki etkileri ve psikososyal risk faktörleri üzerinde durmak istedik" dedi.



Araştırmanın sonuçları, Psikolojik Bilim Vakfının "Psychological Science" dergisinde yayımlandı.