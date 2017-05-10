Medikal ürün
SAĞLIK

Eczanelerden temin edilebilecek medikal ürün sayısı arttı

Vatandaşların eczanelerden temin edebileceği medikal ürünlerin sayısı 36'dan 186'ya çıkartıldı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:31:21 Güncelleme: 14:33:57 AA

Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yapılan protokol revizyonu ile vatandaşların eczanelerden temin edebileceği medikal ürünlerin sayısı 36'dan 186'ya çıkartıldı.
 
Türkiye Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, bilimsel eczacılığın 178. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, kısa bir süre önce Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol revizyonu gerçekleştirdiklerini anımsattı.

MEDİKAL ÜRÜNLERİN HEM FİYATI HEM DE KALİTE KONTROLÜ SAĞLANACAK
 
Çolak, vatandaşların tıbbi malzemeye erişiminin kolaylaştığını ifade ederek, "Bu şekilde medikal ürünlerin hem fiyat hem kalite açısından kontrolü de sağlanmış olacak. Medikal malzemeler normal reçetelerin sisteme girilmesi gibi Medula Eczane Sistemi aracılığıyla sisteme girilebilecek. Hastalar ilaçlarını aldıkları gibi medikal malzemelerini de kolaylıkla temin edebilecekler." bilgisini verdi.
 
Çolak, şunları kaydetti: "Daha önceden Türkiye'de eczanelerden 15-20 kalem medikal ürün temin edilebiliyordu. Bu sayı, geçen yıl yapılan protokolle 36 kaleme çıktı, bu yıl da sayı 186 kaleme ulaştı. Bu ürünler arasında, ortopedi ve fizik tedavi alanında kullanılanlar da yer alıyor. Bunlar, vatandaşların pratik olarak uygulayabileceği ürünler olacak. Eczanelerde satılamayacak ürünler ise daha çok bir sağlık profesyoneli ihtiyacı altında hastaya sunulan malzemeler olacak. Örneğin, stentler gibi medikal ve tıbbi ürünler verilemeyecek. Önümüzdeki süreçte eczaneler, bu alanda hizmeti üst noktaya taşıyacak."
 
Çolak'ın verdiği listeye göre, eczanelerden temin edilebilecek medikal ürünler arasında, varis çorabı, konuşma cihazı, nebülizatör, baston, idrar torbası, beslenme tüpü, kan şekeri ölçüm çubuğu, kan şekeri ölçüm cihazı, işitme cihazı pili, elastik dirseklik, elastik dizlik, ayak bilekliği, ortopedik bot, patellar tendon bandı, kalça abdüksiyon ortezleri, başparmak bandı, standart manuel tekerlekli sandalye gibi ürünler bulunuyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Akran zorbalığı yetişkinlikte sağlık sorunlarına yol açıyor
SAĞLIK

Küçükken zorbalık yapanlar 30'lu yaşlarına geldiğinde. ...
Sağlık Bakanlığından "kene" açıklaması
SAĞLIK

Bakanlıktan kene açıklaması!
Öldü diye üstünü örttükleri Yeliz Bayra azmiyle hayata döndü
SAĞLIK

"Öldü" diye üstünü kapattılar ama...
Anne adayları talasemi testini ihmal etmemeli!
SAĞLIK

Anne adayları talasemi testini ihmal etmemeli!
Erkeklere ceviz tavsiyesi...
SAĞLIK

Erkeklere ceviz tavsiyesi...
"Egzersiz erken öldürüyor"
SAĞLIK

Günde 3-4 saat uyuyan Trump'ın spora bakış açısı ...
Eczanelerden temin edilebilecek medikal ürün sayısı arttı
SAĞLIK

ECZANELERDEN TEMİN EDİLEBİLECEK MEDİKAL ÜRÜN SAYISI ARTTI

Sağlık Bakanlığından "kene" açıklaması
SAĞLIK

BAKANLIKTAN KENE AÇIKLAMASI!
Akran zorbalığı yetişkinlikte sağlık sorunlarına yol açıyor
SAĞLIK

KÜÇÜKKEN ZORBALIK YAPANLAR 30'LU YAŞLARINA GELDİĞİNDE...
Sağlık çalışanlarının 'yıpranma payı' torba yasada
SAĞLIK

O MESLEK GRUBUNA 'YIPRANMA PAYI' TORBA YASADA!
Burçin için İtalya'daki tedavi umut oldu
SAĞLIK

BURÇİN İÇİN İTALYA'DAKİ TEDAVİ UMUT OLDU
'Hareketsiz yaşam her yıl 3,2 milyon kişinin ölüm sebebi'
SAĞLIK

HAREKETSİZ YAŞAM HER YIL 3,2 MİLYON KİŞİNİN ÖLÜM SEBEBİ