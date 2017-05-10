Yıpranma payı
SAĞLIK

Sağlık çalışanlarının 'yıpranma payı' torba yasada

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Gümüş, nöbet tutma zorunluluğu olmaksızın sağlık çalışanlarına 5 yıla 1 yıl yıpranma hakkı getirileceğini belirterek, "Yıpranmayı torba yasamızın içine koyduk" dedi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:46:00 Güncelleme: 14:52:45 AA

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Sağlık-Sen tarafından Ebeler ve Hemşireler Günü dolayısıyla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Hemşirelik ve Ebelik Sempozyumu"nda konuştu.

"SAĞLIKTA MEMNUNİYET YÜZDE 39,5'TEN 75,5'LERE ULAŞTI"

Türkiye'nin son 14 yılda sağlıkta bir devrim gerçekleştirdiğine dikkati çeken Müsteşar Gümüş, bu reformun sağlık çalışanlarının gayretleri sayesinde olduğunu vurguladı.

Sağlıkta yüzde 39,5 olan memnuniyetin bugün yüzde 75,5'lere ulaştığını bildiren Gümüş, "Bunları, bugün kapasiteyi çok artıramadığımız sağlık teşkilatıyla beraber yapıyoruz. Her seferinde Maliye Bakanlığı ile kavga ediyoruz. Türkiye şu anda 50 bin personel açığıyla hizmet veriyor. Geçen sene biz 45 binle Maliye'ye gittik. 2018'de 52 bin ile gideceğiz. 52 bin sağlık personeli almakla ilgili mücadeleyi yapacağız. Yeni şehir hastaneleri, yeni tesisler yapılıyor. Onun içine hekim, hemşire, ebe ve sağlık personeli koymak kolay değil" değerlendirmesini yaptı.

"YIPRANMA PAYI 5 YILA 1 YIL"

Gümüş, şöyle konuştu: "Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK'le kurduğumuz komisyonla hem meslekleri yeniden tanımlıyoruz hem de mevcut meslek oranlarını ve sayılarını yeniden çalışıyoruz. Bakanlık olarak biz lise mezunu, önlisans mezunu hemşire, ebe almamaya çalışacağız. Lisans mezunu olmasını istiyoruz. Uzaktan erişimle lisans almalarını sağlayacağız. Onları da sisteme dahil edeceğiz. Sağlıkta personel kalitemiz ve insan gücü kaynağımızın da nitelikli hale gelmesini sağlamamız gerekiyor."

Gümüş, sağlık çalışanlarının yıpranma payı konusunda da şu bilgileri verdi: "Yıpranma payı 5 yıla 1 yıl. Öyle nöbet filan da yok. 5 yıla 1 yıpranmayı torba yasamızın içine koyduk. Torbamızı bugün, yarın büzeceğiz, kapatacağız, şimdi biraz şişti. Toplam 62 civarında bir maddeye ulaştı. İçinde özlük hakları olan, emeklilik düzenlemeleri olan, biraz personelimizle ilgili geri kalmış olduğumuz alanlarda da düzenlemeler olacak. Önümüzdeki günlerde torbayı büzerek Meclise götüreceğiz. Burada inşallah hayırlı bir netice elde edeceğiz. Teşkilat şemamız, yapılanmamız, hastanedeki yapılanlamalar hepsi yeniden değerlendiriliyor."

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YORUMLAR 0
  • Misafir 1 dakika önce
    Şu torbanın içine daha çok girmeyi hak eden gruplar var örneğin;Polis teşkilatı.
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