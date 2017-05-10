Burçin için İtalya'daki tedavi umut oldu

Osmaniye'de milyonda bir görülen 'metakromatik lökodistrofi' hastası 8 yaşındaki Burçin Burçak Bulunuz için İtalya'daki tedavi umut oldu.

DHA'da yer alan habere göre; Merkez Rahime Hatun Mahallesi'nde oturan ve çaycılık yapan 2 çocuk babası 32 yaşındaki İlker Bulunuz, kızı Burçin'in 2 yaşından bu yana yatağa bağlı yaşadığını söyledi. Kızının iyileşmesi için yardım isteyen İlker Bulunuz, "Türkiye'de birçok hastaneye tedavi için gittik ama bir türlü çare bulunamadı. Devletimizden şu anda evde bakım ücreti, özel mama ve diğer sağlık giderleri için destek alıyoruz. Bizim kendi imkanlarımızla yaptığımız araştırmalarda yurt dışında tedavisinin olduğunu öğrendik. Bunun için devletin desteği lazım" dedi.



Türkiye'de tedavi için bugüne kadar Erciyes Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Araştırma Hastanesi ve Akdeniz Üniversitesi'nde doktorlara gittiklerini anlatan İlker Bulunuz, şöyle devam etti:



"İtalya Milano'daki San Raffaele Üniversitesi'nde bu hastalığın tedavisine dair gelişmeler olduğunu duyduk. Gen tedavisi ile kök hücre ve ilik nakli ile hastalığın seyrini yavaşlatıp tedavi edildiğini dile getirdiler. Biz ne dil biliyoruz ne de prosedür. Bundan dolayı hastaneyle iletişime geçemedik."