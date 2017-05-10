Kahveciliği bıraktı çiçekçiliğe başladı!

Diyarbakır'da sağlık sorunları nedeniyle 35 yıllık kahvecilik mesleğini bırakan Kasım Kaya, çocuklarını evlendirdikten sonra merak saldığı çiçekçiliği iş edindi.

Hayatını çiçeklere adayan Kaya'nın hem sağlığı düzeldi hem de yeni bir meslek edindi.

Yenişehir ilçesi Şemsiler Mahallesinde ikamet eden Kasım Kaya (65), 35 yıl boyunca kahve işletmeciliği yaptı. Çocukları büyüyüp, evlendikten sonra merak duyduğu çiçeklere daha da çok yoğunlaşan Kaya'da sağlık sorunları baş göstermeye başladı. Ameliyat olan ve kalp kapakçığı değiştirilen Kaya, 10 yıl önce kahve işletmeciliğini bıraktı.

Çiçek işinde ilerlemeye karar veren Kaya, Mardinkapı Mezarlığı'nın hemen yanında bulunan ve vakfa ait olan bir alanı çiçek ekmek için kiraladı. Zamanla işinde ilerleyen Kaya, şimdilerde çiçekçilere toptan satış yapıyor.

"BULUNMAZ BİR NİMET"

Sağlık açısından bu işin bulunmaz bir nimet olduğunu kaydeden Kaya, "İlk başta meraktan başladım. Sonra bana maddi olarak katkısı da olmaya başladı. 11 çeşit gül, çay çiçeği, kokulu ot, reyhani, zambak, kadın eli gibi çiçekler yetiştiriyorum. Hepsi kendi üretimimdir. Herhangi bir yerden tohum almıyorum. Güzel bir meslektir. Sağlık için de çok iyi." dedi.