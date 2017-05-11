Gribal enfeksiyon
SAĞLIK

Gribal enfeksiyondan korunmak için C vitamini alın!

Çocukların, hava sıcaklığının arttığı şu günlerde vücut dirençlerinin düşmesine bağlı olarak gribal enfeksiyon kapmasını engellemek adına giysilerine ve beslenmelerine özel önem verilmesi gerektiği bildirildi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 09:52:37 Güncelleme: 10:13:39 AA

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Kılınç, yaptığı açıklamada, son haftalarda hastanelere gribal enfeksiyona bağlı şikayetlerle yapılan başvuruların artış gösterdiğini söyledi.

Baharda güneşin yüzünü göstermesiyle beraber insanların kıştan çıkıldığını düşündüğünü ifade eden Kılınç, oysa hastalıklar açısından kış mevsimin son dönemlerinin yaşandığını vurguladı.

"YAZLIK KIYAFETLER GİYMEYE BAŞLAMAK İÇİN HENÜZ ERKEN"

Basit önlemlerle ailelerin henüz bağışıklık sistemleri tam gelişmemiş çocukları gripten ve soğuk algınlığından koruyabileceğine işaret eden Kılınç, şöyle konuştu: "Şu an ne yazık ki aileler güneşe aldanıyor. Kıyafetler yazlığa dönüyor, yiyeceklerde ise C vitamini ihmal ediliyor. Aslında şu sıralar gerekli önemler alınmazsa hastalığa yakalanma riski daha yüksek çünkü korunmadan hareket ediyoruz. Bu dönemde gribal enfeksiyona yakalanma riski normalden biraz daha fazla çünkü baharın etkisiyle vücutta direnç düşer, mikroplar biraz daha etkin olur. C vitamini tüketmemeye ve güneşe aldanıp yazlık kıyafetler giymeye başlamak için henüz erken. Ailelerin biraz daha temkinli davranması gerekiyor."

Kılınç, yazlık kıyafetlere geçmek için 10 güne daha ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

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