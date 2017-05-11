Yağız Bekte
SAĞLIK

1,5 yaşında 32 kilo ağırlığındaki Yağız'a valilik sahip çıktı

Samsun'da yaşayan Sedat-Sevda Bekte çiftinin leptin hormonu eksikliği nedeniyle 32 kiloya ulaşan 1,5 yaşındaki çocukları Yağız'ın tedavisi için gerekli ilaçlar, valilik tarafından alınacak

11 Mayıs 2017 Perşembe, 10:40:10 Güncelleme: 10:46:41

Samsun'da yaşayan Sedat-Sevda Bekte çiftinin leptin hormonu eksikliği nedeniyle 32 kiloya ulaşan 1,5 yaşındaki çocukları Yağız'ın tedavi masrafları valilik tarafından karşılanacak.

Vali İbrahim Şahin, yaptığı açıklamada, minik Yağız'ın tedavisi için çalışma başlatıldığını söyledi.

"TEDAVİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKİYORSA ONUN İÇİN TALİMAT VERDİK"

Cumhurbaşkanlığından kendilerine gelen talimat üzerine Yağız'ın teşhis ve tedavisi için ilgili kurumlara bilgi verildiğini anlatan Şahin, "Yağız'ın tedavisi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi başta olmak üzere tüm sağlık kurumlarıyla görüşüldü. Aileyle de görüşüldü. Yağız, sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra tedaviye başlanacak." dedi.

Yağız'ın tedavi için gereken ilacın yurt dışından getirildiğine işaret eden Şahin, "Yağız'ın tedavisi ve ihtiyaç duyulan ilacın karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) fonu devreye girecek. Tedavi için ne yapılması gerekiyorsa onun için talimat verdik." ifadelerini kullandı.

"KENDİ İMKANLARIMIZLA TEDAVİ ETTİRMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİ"

İşçi olarak çalışan baba Sedat Bekte de Yağız'ın tedavisi için ilaçlarının karşılanacak olmasından dolayı duyduğu mutluluğunu dile getirdi.

Valilik ve sağlık kurumlarının kendileriyle irtibat kurarak Yağız'ın evraklarını istediğini belirten Bekte, oğlunun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde sağlık kontrolünden geçeceğini söyledi.

Oğlunun tedavisi için destek verenlere teşekkür eden Bekte, "Kendi imkanlarımızla 12-13 bin liralık ilacı alarak oğlumu tedavi ettirmemiz mümkün değildi. Bu konuda bize destek olan devlet büyüklerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Gribal enfeksiyondan korunmak için C vitamini alın!
SAĞLIK

Uzmanlar uyardı! Yazlık kıyafetler giymek için henüz ...
Kolon kanseri tedavisinde umut veren gelişme
SAĞLIK

Kolon kanseri tedavisinde umut veren gelişme
Çok kullanılan ağrı kesiciler kalp krizi riskini artırıyor
SAĞLIK

Çok kullanılan ağrı kesici o ölümcül hastalığa sebep ...
Kahveciliği bıraktı çiçekçiliğe başladı!
SAĞLIK

Sağlığı için kahveciliği bıraktı bakın hangi mesleğe başladı. ...
Zerdeçalın faydaları nelerdir?
SAĞLIK

Zerdeçalın bu faydasını bilen mutfağından eksik ...
11 aylık Duru Meriç'in yaşayabilmesi için ilaca ihtiyacı var!
SAĞLIK

O annenin çığlığı yürek dağlıyor: Yalvarırım çocuğumu ...
11 aylık Duru Meriç'in yaşayabilmesi için ilaca ihtiyacı var!
SAĞLIK

O ANNENİN ÇIĞLIĞI YÜREK DAĞLIYOR: YALVARIRIM ÇOCUĞUMU KURTARIN
Gribal enfeksiyondan korunmak için C vitamini alın!
SAĞLIK

UZMANLAR UYARDI! YAZLIK KIYAFETLER GİYMEK İÇİN HENÜZ ERKEN
Prof. Dr. Özdemir: Yılda 250 binden fazla kişiye melanom tanısı konuluyor
SAĞLIK

HER SAAT BAŞI 1 KİŞİ MELANOM YÜZÜNDEN ÖLÜYOR!

Kolon kanseri tedavisinde umut veren gelişme
SAĞLIK

KOLON KANSERİ TEDAVİSİNDE UMUT VEREN GELİŞME
1,5 yaşında 32 kilo ağırlığındaki Yağız'a valilik sahip çıktı
SAĞLIK

1,5 YAŞINDA 32 KİLO AĞIRLIĞINDAKİ YAĞIZ'A VALİLİK SAHİP ÇIKTI

Çok kullanılan ağrı kesiciler kalp krizi riskini artırıyor
SAĞLIK

ÇOK KULLANILAN AĞRI KESİCİ O ÖLÜMCÜL HASTALIĞA SEBEP OLABİLİYOR!