Recep Akdağ
SAĞLIK

Bakan Akdağ, Uludağ Üniversitesi'nin kolon kanseri gelişmesi hakkında değerlendirme yaptı

Recep Akdağ, "İlacın insanlarda kullanılabilmesi için çok uzun süre geçiyor. Herhangi bir formülün, laboratuvar ortamında veya insanlar üstünde denenmesi onun ilaç olduğu anlamına gelmez" dedi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12:09:12 Güncelleme: 12:11:23

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "2017 HIMMS Türkiye Sağlık Bilişimi Konferansı ve Fuarı"nın açılışının ardından fuar alanını gezdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akdağ, Bakan Akdağ, "Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde oluşturulan bileşiğin, kolon kanserine karşı yüksek antikanser etki gösterebileceğine yönelik bulgular elde edilmesi"ne ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Basın haberleriyle bu konularda yorum yapmam. İlacın insanlarda kullanılabilmesi için çok uzun süre geçiyor. Herhangi bir formülün, laboratuvar ortamında veya insanlar üstünde denenmesi onun ilaç olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla bu çalışmaları yapan arkadaşlarım, Bakanlığımıza veya bana gelebilirler. Meselelerini anlatırlar. Hangi seviyelerde olduğunu anlarız, ondan sonra yorum yapabiliriz."

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