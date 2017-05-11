SAĞLIK

Semizotunun faydaları...

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12:18:14

  • 1 Semizotunun faydaları...
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    Şifa deposu semizotuyla ilgili olarak Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, semizotunun 100 gramında 32 kalori bulunduğunu, bu yönüyle diyetlerde de güvenle yer alabileceğini belirtirken “Üstelik bu bahar sebzesi demir, kalsiyum, potasyum ve C vitamininden oldukça zengindir. Diğer yeşil yapraklı sebzelere oranla omega 3 yağ asidi içeriği de daha fazladır” diyor.

  • 2 Semizotunun faydaları...
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    Buna karşın zengin bir potasyum kaynağı olduğu için kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte tüketilmesinin önerilmediğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, semizotunun 10 önemli faydasını anlattı.

  • 3 Semizotunun faydaları...
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    Kalbi koruyor: Doymamış yağ asitlerinden; özellikle omega-3 yağ asitleri, a-linolenik asit, EPA, DHA,  glutatyon, glutamik asit ve aspartik asit bakımından zengin olan semizotu, bu özelliklerinden dolayı kalp damar sağlığını koruyucu etki gösteriyor.

  • 4 Semizotunun faydaları...
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    Kötü kolesterolü düşürüyor: İçeriğindeki zengin bileşenler sayesinde kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olduğu gibi, kan basıncının dengelenmesinde önemli rol oynuyor. 

  • 5 Semizotunun faydaları...
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    Hastalıklardan koruyor: Bakteri ve mantar üremesine karşı koruyucu etkiye sahip olduğundan vücudu hastalık yapıcı mikroorganizmalara karşı koruyor.

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