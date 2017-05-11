Semizotunun faydaları...

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Şifa deposu semizotuyla ilgili olarak Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, semizotunun 100 gramında 32 kalori bulunduğunu, bu yönüyle diyetlerde de güvenle yer alabileceğini belirtirken “Üstelik bu bahar sebzesi demir, kalsiyum, potasyum ve C vitamininden oldukça zengindir. Diğer yeşil yapraklı sebzelere oranla omega 3 yağ asidi içeriği de daha fazladır” diyor.