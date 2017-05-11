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Diyalize girmekten 17 yıl sonra kurtuldu

Böbrek yetmezliği sebebiyle 17 yıl boyunca haftada 3 gün dörder saat diyalize giren Hasan Güçlü, başarılı bir nakille sağlığına yeniden kavuşmanın ve diyalize girmekten kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:48:37 Güncelleme: 16:21:14

Böbrek yetmezliği nedeniyle 17 yıl boyunca haftada 3 gün dörder saat diyalize giren 53 yaşındaki Hasan Güçlü, hastalığının 18. yılının ilk gününde Erzurum'da yapılan başarılı nakille diyalize girmekten kurtuldu.

Bayburt'ta yaşayan böbrek hastası Hasan Güçlü, 18 yıl önce böbrek nakli için Erzurum Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne başvurdu.

17 YIL BOYUNCA DİYALİZE GİRDİ

Yıllarca uygun donör bulunamadığı için böbrek nakli yapılamayan Güçlü, umudunu kaybetmedi. Merkezden 15 gün önce gelen haberle sevinen Güçlü, Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan kendisine uygun olabileceği değerlendirilen böbrek bulunduğu haberini aldı.

Doktorlarca yapılan tetkikler sonucu kadavradan alınan böbreğin nakle uygun olduğunun tespiti üzerine Güçlü, böbrek hastalığının 18. yılına girdiği gün ameliyata alındı. Hasan Güçlü, uzun süre diyaliz tedavisi gördüğünü belirterek, 17 yıl boyunca haftada 3 gün dörder saat diyalize girdiğini dile getirdi.

Diyalizle yaşamanın zor olduğunu anlatan Güçlü, "17 yıl boyunca diyaliz tedavisi gördüm. 18. yılıma girdiğim ilk günü nakil oldum. Şu an çok iyiyim. Şimdi yaşantım daha güzel, istediğim gibi geziyorum. Sağlığıma kavuştum. Doktorlara ve organ bağışlayanlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Güçlü, böbrek nakli olmak için umudunu kaybetmediğini dile getirerek, hastalığının ilk gününden bu yana 4 kez organ nakli merkezine geldiğini ve 5. gelişinde nakil işleminin gerçekleştirildiğini söyledi.

Böbrek nakliyle sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Güçlü, "Uzun yıllar diyalize bağlı olduğum için hayatımın her alanında çok zorluk çektim. Her şey kısıtlıydı. Tansiyonum sürekli düşüyor, çok kötü oluyordum. Yaklaşık 15 gün önce nakil olunca yaşantım değişti. Şimdi her şey çok daha güzel" diye konuştu.

"KANA KANA SU İÇMEK HAYALİMDİ"

Diyalize girdiği günleri unutmak istediğini vurgulayan Güçlü, sözlerini şöyle tamamladı: "Diyalize girmek hayatıma o kadar işlemiş ki şimdi diyalize girmiyorum ama sanki yaşantımda eksiklik var gibi oluyor. Allah buraya 5. gelişimde nakil olmayı nasip etti. Hastalığımın 18. yılının ilk günü nakil oldum. Doktorlarımız ve hastane personelinden Allah razı olsun. Bize çok iyi davrandılar. Hayallerimin arasında kana kana su içmek, gezmek, dolaşmak ve tatile çıkmak var. Diyaliz günlerimi düşünmeden 10-15 gün tatil yapmak istiyorum."

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