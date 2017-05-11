Elazığ'da TEOG'da yaşadığı sınav heyecanı sonrası peş peşe iki otomobilin çarptığı 14 yaşındaki Aleyna Pekdemir'in "öldü" diye getirildiği hastanede yaşam mücadelesini kazanması, annesi için en güzel Anneler Günü hediyesi oldu.



Aleyna Pekdemir'e 26 Nisan'da gerçekleştirilen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavından çıktıktan sonra bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen Pekdemir, arkadan gelen ikinci otomobilin altında kaldı.

SINAVDAN ÇIKTI TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ



Ağır yaralanan 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Pekdemir, Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı.

Sınavdan çıktıktan sonra eve gelmesini beklediği kızının trafik kazası geçirdiğini öğrendiğinde adeta yıkılan anne Sultan Pekdemir (30) iyi bir haber bekleyerek bir an olsun hastaneden ayrılmadı.



Tek dileği kızının iyileşmesi, yeniden gözlerini açması olan Pekdemir'in duası gerçekleşti.



Yard. Doç. Dr. Mehmet Yusuf Sarı ve ekibince uygulanan tedavi ile 15 gün süren yaşam mücadelesini kazanan kızının iyileştiğini öğrenmek, Pekdemir için Anneler Günü hediyesi oldu.

ÖLDÜ DEDİKLERİ ALEYNA HAYATA TUTUNDU



Öğrencinin vücudundaki kırıklar nedeniyle tedavisi, ortopedi ve travmatoloji servisinde devam ediyor.



Anne Pekdemir, "Ameliyattan çıkınca kızımı bize göstermediler. Bana 'öldü' diye haber geldi ama sonra eşim, 'kızımız yaşıyor' dedi. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Evlat acısı çok zormuş. Kurban olduğum Allahım bize bağışladı. Çok şükür, kızım Anneler Günü'nde hediye gibi geri geldi." ifadelerini kullandı.



Kazanın şokunu henüz atlatamayan Aleyna Pekdemir, kaza günü sınava girdiğini, çıkışta yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir aracın çarptığını belirterek, "Havaya uçtum. Ondan sonra ticari taksi geldi, üzerimden geçti" ifadelerini kullandı.