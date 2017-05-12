Deri kanseri melanoma yakalanarak hayata veda eden efsane şarkıcı Bob Marley’in, ölmeden önce oğlu Ziggy’e “para hayatı satın alamaz oldu” demesi, bu tür hastalıklarda erken tanının önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Efsane şarkıcı Bob Marley’in parmağında oluşan melanom kanseri yüzünden 11 Mayıs 1981’de ölmesinin yıl dönümünde dikkatler bu tehlikeli hastalık üzerine çevrildi. Derimizin en üst tabakasındaki ‘melanosit’ adı verilen renk hücrelerinin kötü huylu çoğalması sonucu oluşan ve ‘en tehlikeli deri kanseri’ ünvanına sahip melanom için Türk Dermatoloji Derneği Dermoskopi Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Fezal Özdemir önemli uyarılarda bulundu.

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“Deri kanserini tarama ve önleme ayı olan Mayıs ayında, gözümüzün önünde gelişen ama çok ihmal edilen melanoma özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Küçücük bir leke diyerek derideki bir çok gelişmeyi ihmal edebiliyoruz. Değişen bir leke ya da ‘ben’ de mutlaka hekime gidelim. Kendi kendimizi gözlememiz çok önemli. Bu değişiklikleri bir boy aynası ya da el aynası yardımıyla anlamamız çok kolay. Hekime gittiğimizde de operasyona karar verilirse bundan korkmayalım. Halk arasında ‘bıçak değerse yayılır’ sözü kesinlikle yanlış bir inanış. Cerrahi müdahaleye karar verilip çıkartılırsa hayat kurtulur. Bunun bilincinde olalım. Güneşten korunalım. Güneşe çıkarken giysi, şapka, gözlük ya da koruyucu krem gibi önlemleri mutlaka alalım. Güneşte asla yatmayalım. Solaryumdan uzak duralım. Melanom; vücudun deri hatta yarı deri olan her yerinde oluşabilir.”