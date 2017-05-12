Kalp yetersizliği 10 yılda 2 kat artacak

Türk Kardiyoloji Derneği (TKD), hızla artan kalp yetersizliğine dikkat çekti. Hastalığın, önümüzdeki 10 yıl içinde en az 2 kat artarak, toplum sağlığını tehdit eden boyutlara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Türkiye’de halen 1-1.5 milyon kişide kalp yetersizliği olduğu, 3 milyon kişinin ise risk altında bulunduğu biliniyor. Her yıl mayıs ayının 2’nci haftasında düzenlenen ‘Kalp Yetersizliği Günü’ etkinlikleri kapsamında açıklamalarda bulunan Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu, “Kalp yetersizliği olgularının yüzde 50’sini, 60 yaşın üstündeki bireyler oluşturuyor. Genel olarak toplumda görülme oranı yüzde 3 iken, bu oran 70 yaş sonrası yüzde 10 ve 80 yaş sonrası yüzde 15-20’ye çıkıyor. Avrupa ve Amerika’da kalp yetersizliği yaş ortalaması 70’e kadar çıkarken ülkemizde ortalama 62’ye kadar iniyor. Diğer bir deyişle Türkiye’de kalp daha erken yoruluyor” dedi. TKD Gelecek Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol ise “Halkımızı kalbinidinlesen. com web sitesini kullanmaya davet ediyorum. Soruları bilimsel olarak yanıtlanacaktır” diye konuştu.