Brezilya'da Zika için ilan edilen acil durum kaldırıldı

Brezilya Sağlık Bakanlığı yetkilisi Adeilson Cavalcante, Zika virüsüne yol açan sivrisineklere karşı yürütülen çalışmalar sayesinde, ocak ayından nisan ortasına kadarki süreçte, bir önceki yılın aynı dönemine göre Zika vakalarının yüzde 95 azaldığını açıkladı.

Virüs nedeniyle 2015 yılı kasım ayında ilan edilen acil durumun kaldırıldığını kaydeden Cavalcante, "Acil durumun sona ermiş olması gözetim ya da yardımlarının bittiği anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kasım ayında Zika virüsünün yayılmasıyla ilgili 2015 şubat ayında ilan ettiği küresel acil durumun kaldırıldığını duyurmuş, virüsün uzun vadede yayılmasına karşı örgütün çalışmalarına devam edeceği belirtilmişti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Sivrisinek ısırması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan Zika virüsüne, ilk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı. Uzun yıllar görülmeyen virüs, Mayıs 2015'te Brezilya'da tekrar ortaya çıkmıştı.