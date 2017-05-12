Eriyen stentin uygun kullanımda başarı oranı yüksek

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Eriyen stent, uygun damar yapısına sahip hastalarda, kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde takıldığında yüksek başarı oranına sahip" dedi.



Prof. Dr. Boztosun, eriyen stentlerin, ilaçlı metal stentlere benzemekle birlikte, içerik olarak metalden üretilmediğini, dikişlerin de yapısında kullanılan bir maddeden yapıldığını anlattı.

Kalp damar hastalığını tedavi edebilmek amacıyla tasarlanan bu stentlerin bulundurduğu ilaç sayesinde, damarın yeniden tıkamasını engellediğini dile getiren Boztosun, şunları kaydetti: "Bu stentler, damar açılıp tedavi edildikten sonra 2-3 yıl içinde biyolojik olarak tamamen kaybolmakta ve yerleştirilmiş olduğu damarın sağlıklı ve yabancı materyalden arınmış olmasını sağlamaktadır. Eriyen stent, uygun damar yapısına sahip hastalarda, kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde takıldığında yüksek başarı oranına sahip. Eriyen stentler, hastanın hayatının daha sonraki aşamasında kalp damarına tekrar müdahaleye gerek duyulduğunda, bölgeye tekrar stent takabilme kolaylığı sağlıyor."

Boztosun, ayrıca ileride gerekebilecek bir baypas durumunda metal stentin olduğu bölgeye ameliyat yapılmasının zor olduğunu belirterek, "Eriyen stent sayesinde tıkalı olan damara bu müdahaleyi yapmak daha kolaydır. Öte yandan eriyen stentlerin ilk kullanılmaya başlandığı dönemden itibaren, yerleştirme tekniğinin de gelişmesiyle uygun kişi ve teknik kullanımı sonucunda metal ilaçlı stentlerle benzer sonuçların elde edildiği görülmektedir" diye konuştu.Prof. Dr. Boztosun, hastaların takiplerini de yakından yaptıklarını ve olumsuz sonuçlarla çok düşük oranda karşılaştıklarını aktararak, "Başarı oranlarımız metal ilaçlı stentlerle benzer düzeyde bulunuyor. Bu başarımızı da doğru hasta seçimine ve doğru yerleştirme tekniğinin kullanımına bağlıyorum. Ayrıca bu konuya ilişkin devam eden çalışmaların sonuçları açıklandıkça konu üzerindeki şüphelerin zamanla daha da azalacağını düşünmekteyim" ifadelerini kullandı.

Amerika Gıda ve ilaç Kurumunun (FDA) eriyen stent kullanımına ilişkin açıklamasını da değinen Boztosun, "Eriyen stentlerde damarda pıhtılaşma riskinin diğer ilaçlı metal stentlere göre zaman içerisinde artığı yönündeki bilgiler ışığında FDA'a bir uyarı metni yayınladı. Kamuoyunda 'eriyen stentler yasaklandı' olarak yorumlanan bu metinde, eriyen stentlerin özellikle küçük çaplı damarlarda uygulanılmasından kaçınılması ve kullanım kılavuzunda önerilen uygun stent yerleştirme tekniğinin kullanılarak bu işlemin yapılması gerektiği belirtilmekteydi. Eriyen stentlerin tamamen yasaklandığı, kullanılmaması gerektiği bilgisi bu yüzden doğru olmayıp, haberler bu stentleri kullanırken dikkat edilmesi gerektiği şeklinde yorumlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.