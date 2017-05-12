Aşırı yıkanma alerjiyi tetikliyor!

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Aynı zamanda, lastik eldiven gibi lateks içeren ev eşyaları, daha çok takı yapımında kullanılan nikel gibi bazı malzemeler de kontakt dermatite neden olabiliyor. Ağızdan alınan bazı gıdalar ya da cilt yüzeyine sürülen maddelere karşı tepki ilk kullanımda ortaya çıkmayıp, sonraki kullanımlarda da görülebiliyor. Bunların yanı sıra çok sık ve temizleyici ürünlerle cildi yıkamak, cildin kendi ürettiği doğal koruması olan nemlendirici bariyerini bozuyor."