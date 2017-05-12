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Görme engelliler için 'okuma cihazı' yaptılar

Selçuk Üniversitesi akademisyenleri tarafından, görme engellilerin istedikleri metni braille harflerine dönüştürerek okumasını sağlayan "Üçüncü Göz" cihazı tasarlandı

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:02:44 Güncelleme: 15:06:12 AA

Konya'da Selçuk Üniversitesi (SÜ)  Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Başçiftçi ve araştırma görevlisi Ayşe Eldem tarafından tasarlanan cihaz, görme engellilere kolaylık sağlayacak.

Tamamen yerli üretim olan ve yapımı 2 yıl süren cihaz üzerindeki küçük tarayıcıyla, okunmak istenen belge, bluetooth, Wi-Fi veya USB ile bilgisayara aktarılıyor. Daha sonra karakter tanıma programı, taranan metni braille harflerine çevirerek cihaza geri gönderiyor.

Dönüştürülmüş halde gelen metin, üzerindeki "hücre" olarak ifade edilen 96 braille karakteri sayesinde okunuyor. Metinleri sesli olarak da okuyabilen taşınabilir özellikteki cihazın şarjı 2 saati buluyor.

Başçiftçi, böyle bir çalışma yapma fikrinin görme engelliler için görevlendirildiği bir sınavda aklına geldiğini söyledi.

Engellilerin eşit şartlarda sınava girebilmesi için bir cihaz yapmaya karar verdiğini anlatan Başçiftçi, "Bu düşüncemi aynı zamanda öğrencim olan Ayşe Eldem ile paylaştım. Birlikte çalışmaya başladık. Projeyi bir doktora tezi olarak hazırladık. Bunun için TÜBİTAK ve üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden maddi destek aldık." diye konuştu.

Başçiftçi, şu anda sadece Türkçe seslendirme yapan cihazın ileride farklı dillerde de kullanılabileceğini, bunu geliştirip yurt dışına satmayı hedeflediklerini kaydetti.

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