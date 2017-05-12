Ömürcan Baha
SAĞLIK

Oğlunun tedavisi için iş yerini kapattı

Gaziantepli Aydoğan, 7 ay önce lösemi teşhisi konulan oğlunun tedavisine vakit ayırmak ve yanında olabilmek için 10 yıldır işlettiği kuaför salonunu kapattı

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:09:54 Güncelleme: 16:06:21 AA

Gaziantepli bir anne, lösemi teşhisi konulan oğlunun tedavisine daha fazla vakit ayırmak için 10 yıldır sürdürdüğü mesleğini bırakarak kuaför salonunu kapattı.

TEŞHİS 7 AY ÖNCE KONULDU

İslahiye ilçesinde Mehmet-Seval Aydoğan çiftinin tek çocuğu olan 5 yaşındaki Ömürcan Baha'ya 7 ay önce lösemi teşhisi konuldu. Bunun üzerine büyük üzüntü yaşayan aile, çocuklarının tedavisi için ilçe merkezinden Gaziantep'e taşındı.

Psikoterapist baba seminerler vermeyi bıraktı, anne ise ilçede 10 yıldır işlettiği kuaför salonunu kapattı.

Ömürcan Baha'nın tedavisinin sürdüğü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesinin yakınında bir ev kiralayan Aydoğan çifti, çocuklarının bir an evvel sağlığına kavuşabilmesi için çaba harcıyor.

"İŞ YERİNİ TEKRAR AÇMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Anne Seval Aydoğan, oğullarının her şeyden daha önemli olduğunu belirterek "Gözümde hiçbir şeyin değeri yok, işin de yok. O iyi olsun, başka bir şey istemem. İş yerini tekrar açmayı da düşünmüyorum. Şu an oğlum böyle olduğu için savaşmak zorundayım. İnşallah bu savaşı kazanırız" dedi.

Hastaneye ilk geldiklerinde oğlunun hiç yürüyemediğini ve yemek yiyemediğini anlatan Aydoğan, tedavinin başlamasıyla yeniden adım atmaya başladığını söyledi. Tedavinin ilk 2 ayında sürekli hastanede kaldıklarını, ardından 3 gün hastanede 4 gün de evde olmak üzere 7 ayı bu şekilde tamamladıklarını aktaran Aydoğan, şöyle devam etti:

"Bazen Ömürcan'ı arkadaşlarına götürüyorum. Bir çocuğun Ömürcan'la oynamasını istedim. Annesi izin vermedi. Ağzında maskeyi görünce 'Oynamayacaksın, sana hastalık bulaşır" dedi.

"OĞLUMU GÖRDÜKLERİNDE ANNELER ÇOCUKLARINI OYNATMIYOR"

'Lösemi, bulaşmayan bir hastalık' dedim. Oğlumu gördüklerinde anneler çocuklarını oynatmıyor. Herkes bir garip bakıyor. 'Saçları neden böyle?' diyorlar. Oğlum, arkadaşlarının yanında bunları duyunca üzülüyor. Çocuklarla bir türlü temas kuramıyor. Çocuklar maskeyi gördüklerinde oynamak istemiyor. Babası da ben de Ömürcan enfeksiyon kapmasın diye maske takıyoruz. Bunu görünce insanlar, sanki bizde bir hastalık varmış gibi hemen çekiliyor, çocuklarını kaçırıyor. Bu, bir anne olarak benim çok zoruma gidiyor, üzülüyorum."

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YORUMLAR 1
  • Misafir 13 dakika önce
    Rabbin sifasini tez zamanda versin ailesiyle mutlu bir onur sursunler
  • Misafir 31 dakika önce
    Keşke size yakın olabilseydim; benim 2 tane oğlum var ve her ikiside sizin oğlunuz ile oynardı((
  • Misafir 49 dakika önce
    Allah yardimcilari olsun insallah
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